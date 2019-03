Bunte Party des SC Hartl in Echsenbach.

An die 350 maskierten Besucher, darunter Schotten, Gärtner, Draculas, Postkasten, Piraten, Pantomime, Indianer, Hippies, und viele fantasievolle Einzelkreationen, fanden sich bei einer Faschingsparty des SC Hartl Haus im Gasthaus Klang in Echsenbach ein. Das Faschingskomitee des SC Hartl Haus, mit Bürgermeister Josef Baireder, begrüßte die verkleideten Ehrengäste. Auch dem Gastwirt und Obmann Stellvertreter Josef Klang wurden an diesem Abend Dankesworte für seine immerwährende Unterstützung im Fußballgeschehen des SC Hartl Haus ausgesprochen. Die „Woodquaters Allstar DJ‘s“ sorgten von Beginn an für enorme Stimmung und Unterhaltung.

Erstmals wurden an die Besucher Rubbellose zum Verkauf angeboten. Jedes dritte Los war ein Gewinner und man hatte die Möglichkeit entweder bei Sofortgewinnen, Getränke, Kaffee, Goodies und Speisen, einzulösen oder vom Sortiment der Sachpreise oder Hauptpreise Gebrauch zu machen.

Um Mitternacht nahm Josef Baireder, gemeinsam mit Erich Baireder die Verlosung der über 50 Sachpreise vor. Nach Mitternacht übernahmen wieder die „Woodquaters Allstar DJ‘s“ das Musikgeschehen der Faschingsparty. Obmann Josef Baireder freute sich über die erfolgreiche Veranstaltung und wird die Einnahmen für die Jugendarbeit im Verein investieren.