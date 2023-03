Faschingsausklang Würstelparadies Großhaselbach

Foto: Fritz Schiller

Z um bereits traditionellen Faschingsausklang mit Würstelparadies am Dorfplatz und Kaffeestube in der Kuhstallbar vom Gasthaus Döller lud der Dorferneuerungsverein Großhaselbach am Faschingsmontag ein.