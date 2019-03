Beim Sparkassenplatz vor dem Alten Rathaus in Zwettl trafen sich am Rosenmontag viele Menschen zum Faschingsausklang.

Verantwortlich dafür waren das Wirtschaft- und Tourismusmarketing mit Obmann Martin Fichtinger und die Zwettler Wirtschaftstreibenden.

Der Anfang des bunten Nachmittags erfolgte durch Musiker Rudi Zöchbauer auf seinem Keyboard. Ein Highlight war der Auftritt von Vicky Leandros und Tony Christie, beide gekonnt dargestellt durch Kammerobfrau des Wirtschaftsbundes Anne Blauensteiner und Martin Fichtinger.

Ohrwürmer wie „I did what I did for Maria“ und „Die Bouzouki klang durch die Sommernacht“ begeisterten die Zuschauer, ebenso wie das gemeinsame Lied „We’re gonna stay together“. Das beliebte Faschingsbasteln für die Kinder im Sparkassensaal mit Rosi Pichler fand wieder großen Zuspruch. Auch Bürgermeister Franz Mold mischte sich unter das bunte Volk.

Für die Kulinarik sorgte das Team „Asterix und Obelix“ durch Reinhard Tod vom Beisl und Michael Schindler und Stephan Kugler vom Gasthaus „Zur goldenen Rose“.