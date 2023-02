Zwettler Rallye im Kostüm

Vollbild

Die Faschingspolizei suchte am Rosenmontag in Zwettl nach den besten Kostümen. Sechs Stempel am Stempelpass erreichten nur jene, die trotz vielseitiger Konsumation die Spur halten konnten. Die Gewinner der Rallye bekamen viele Seidl Bier zu trinken, ob diese beiden dabei waren?

