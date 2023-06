Das JUZZ Zwettl ist mitten „in der Pubertät“

„Mit 16 ist die Hochphase der Pubertät erreicht. Die Jugendlichen werden spätestens in diesem Zeitpunkt schwierig, loten eigene Grenzen, jene ihrer Eltern und die der Lehr- und/oder Ausbildungspersonen aus und erkunden bzw. festigen ihre Identität“, hieß es bei diesem Fest. Für das Jugendzentrum und Jugendkulturtreff Zwettl (JUZZ) sind die 16 Jahre des Bestehens aber ein Grund zur Freude. „Alles, was wir als JUZZ-Team jetzt mit 16 Jahren dürfen, ist auch Teil vieler Fragestellungen von Jugendlichen, die zu uns kommen und die wir beraten, also: Alkohol trinken, Rauchen, Wählen gehen und Ausgehen ohne zeitliche Begrenzung“, erklärt Simon Schrammel, Elementarpädagoge im JUZZ, mit einem Augenzwinkern.

Drei Tage lang lud das JUZZ zum Geburtstagfeiern ein. Jugendstadtrat Josef Zlabinger und Stadtamt-Mitarbeiter Johann Bauer gratulierten bei einem Besuch - und weil das JUZZ als „Teenager“ noch mitten im Wachstum ist, überreichten sie einen Manner „Schnittomat“ für die süße Stärkung zwischendurch.

Großes Besucherplus

Grund zur Freude gibt auch der kürzlich veröffentlichte Tätigkeitsbericht des JUZZ vom Jahr 2022: 1.677 Jugendliche suchten im vergangenen Jahr das Jugendzentrum auf. Das ist ein Rekordplus von etwa 24 Prozent zum Jahr davor. Auch die Waldviertler Jugendberatungsstelle (WaJuBe), die als Ansprechpartner für alle jugendspezifischen Themenbereiche und Fragen professionelle Unterstützung bietet, kann einen Anstieg verzeichnen: Insgesamt führte das Team im Vorjahr 365 Beratungen mit 106 Jugendlichen durch, eine Steigerung von 60 Prozent.

Johann Bauer und Stadtrat Josef Zlabinger gratulierten dem JUZZ-Team mit Sophia Steindl, BA, Tanja Oberreuther, BA, Michaela Unterberger MA (Leitung Angebotsbereich Mobile Dienste/Schulsozialarbeit/Familien- und Beratungszentren – Hilfswerk NÖ) sowie Ing. Simon Schrammel mit einem „Manner Schnittomat“.