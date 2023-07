Neuer Jugendtreff für Grafenschlag

Genau vor sechs Jahren wurde mit der Unterstützung der Jugendinfo NÖ ein Jugendrat durchgeführt und die Idee eines neuen Jugendtreffs formuliert. In enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Grafenschlag und dem Dorferneuerungsverein Grafenschlag wurde das Projekt geplant und Schritt für Schritt umgesetzt.

Das Gebäude besteht eigentlich aus acht Containern, welche von der Stadtgemeinde Zwettl angekauft wurden. Dass es sich um einen Containerbau handelt, sieht man dem Objekt aber nicht mehr an. Durch eine Dachkonstruktion und Gestaltungselemente an der Fassade erhielt das Gebäude ein attraktives Erscheinungsbild. Durch zusätzliche Wärmedämmung und eine 12 KW Photovoltaikanlage sollen die Heizkosten deutlich gesenkt und eine nachhaltige Nutzung des Jugendtreffs ermöglicht werden. Den gesamten Innenausbau mit neuem Fußboden, Deckenkonstruktion und die Einrichtung des Raumes wurden von der Landjugend in Eigenleistung errichtet. Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf rund 180.000 EURO wovon ein Drittel von der NÖ Dorferneuerung seitens des Landes NÖ an Unterstützung zugesagt ist.