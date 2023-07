Feuerwehr Unterrabenthan feiert mit Feldmesse und Frühschoppen

Die Freiwillige Feuerwehr Unterrabenthan lud am Freitag, 21. und Sonntag 23. Juli bei herrlichem Wetter zum Dorffest ins Feuerwehrhaus ein. Gestartet wurde am Freitag ab 17 Uhr kulinarisch mit Fleisch- und Grammelknödel sowie Koteletts, Bratwürstel und Pommes. Am Sonntag wurde die heilige Feldmesse mit Pater Daniel Gärtner zelebriert und musikalisch umrandet vom Kinderchor Unterrabenthan. Anschließend folgte das Frühschoppen. Der Reinerlös des Dorffests dient zur Anschaffung von technischer Feuerwehrausrüstung.