Feuerwehrfest in Weinpolz: Kommandant nach 50 Jahren Tätigkeit geehrt

Die Freiwillige Feuerwehr Weinpolz veranstaltet vom Freitag 23. Juni bis Sonntag 25. Juni das bereits traditionelle Feuerwehrfest in der Veranstaltungshalle. Kommandant Andreas Waldhör, die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Weinpolz und viele helfende Hände haben im Vorfeld bereits die Vorarbeiten durchgeführt und abgeschlossen.

Am Freitag wurden mit der Warming Up Party für die Jugend und Junggebliebenen in der Stadldisco die Veranstaltungstage eingeleitet. Ausgewählte und aktuelle Discosounds des DJ sorgten für tolle Stimmung und Unterhalten bei den zahlreichen Besuchern.

Am Samstag wurde mit dem offiziellen Festbetrieb begonnen. Kommandant Andreas Waldhör begrüßte die vielen Besucher und bedankte sich für ihr Kommen. Für Tanz, Unterhaltung und Stimmung sorgte die bekannte Musikergruppe „Mostlandstürmern“ mit ihrer großen Auswahl an Unterhaltungsmusik. Für die Jugend war die Disco wieder Treffpunkt zur Unterhaltung mit aktuellen Discosounds.

Bei herrlichen Kaiserwetter, zelebrierte Pfarrer Slawomir Grabiszewski am Sonntag die Heilige Messe. Musikalisch begleitet wurde er von der Musikgruppe „Mostlandstürmern“, die auch beim Frühschoppen für angenehme Stimmung und Unterhaltung im Stadl sorgte.

Im Anschluss an die Heilige Messe begrüßte Kommandant Waldhör die zahlreichen Ehrengäste, wie Bürgermeisterin Silvia Riedl-Weixlbraun, Vizebürgermeister Werner Scheidel, Abschnittskommandant Siegfried Ganser, Abschnittskommandant Michael Hartner, Verwaltungsinspektor Manfred Rabl, für das Rote Kreuz Allentsteig, Bundesrettungsrat Andreas Schleritzko und Otmar Latzenhofer und bedankte sich bei Pfarrer Slawomir Grabiszewski für die Abhaltung der Heiligen Messe.

Anschließend widmeten sich der Kommandant gemeinsam mit der Bürgermeisterin und dem Abschnittskommando der Ehrung und den Beförderungen für verdienstvolle FF Mitglieder. Johann Wögerer wurde zum Ehrenoberbrandrat geehrt und Landeshauptfrau Johann Mikl-Leitner sprach ihm dankende Worte aus: „Als Dank des Landes Niederösterreich für Ihre 50-jährige Tätigkeit im Feuerwehrwesen und in Würdigung Ihrer in dieser Zeit erworbenen Verdienste verleihe ich Ihnen das Ehrenzeichen für vieljährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesen.“ Julian Schönfelder wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert, Stefan Exl zum Hauptfeuerwehrmann, Stefan Waldhör zum Hauptverwaltungsmeister, Tobias Wögerer zum Feuerwehrmann und David Keinrath zum Feuerwehrmann.

Zahlreiche Abordnungen und Kommandanten von angrenzenden Feuerwehren und viele mehr wurden an den Veranstaltungstagen gesichtet. Beliebte Treffpunkte waren die Seidlbar, die Weinverkostung mit gepflegten Weinen und die Schnapsbar. Auch die Kaffeestube lud mit frischer hausgemachte Mehlspeise und Kaffee zum Verweilen ein. Jede Menge Grillschmankerl und traditionelle Speisen wurden von der Feuerwehrküche angeboten.

Feuerwehrkommandant Waldhör war mehr als zufrieden mit dem Fest und den zahlreichen Besuch und versicherte, dass der Reinerlös für Anschaffungen und Aufrechterhaltung des Feuerwehrwesens investiert wird.