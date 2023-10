Jahresschwerpunkt „FRAUSEIN“ in Zwettl

Drei Bereiche werden von FRAUiDA sehr erfolgreich angeboten. Bei der Vermietung von Arbeitsplätzen, Büros und Co-Working-Space ist man voll ausgelastet. Die Vorträge und Workshops im Bereich Weiterbildung werden sehr gut gebucht. Beim Netzwerk nehmen beim monatlichen Treffen zwischen 20 und 30 Frauen aus dem ganzen Waldviertel, teilweise auch online, teil. Blauensteiner bedankte sich bei den Vorstandskolleginnen und den Mitarbeitern für ihren Einsatz. Mit Hilfe von Unterstützern, wie Raiffeisenbank, Stadtgemeinde, Wirtschaftskammer, Niederösterreichische Versicherung, Kastner, Österreichische Gesundheitskasse, Apfelbäumchen und den Leaderregionen konnten die großen Ziele des Projekts erreicht werden.

Frauenbilder in der Gesprächsrunde

Martina Kainz moderierte danach unter dem Titel „Frauenbilder“ eine Gesprächsrunde von drei starken Frauen. Die Ärztin Monika Steinkellner stellte den Jahresschwerpunkt „FRAUSEIN - gesund gestärkt durchs Jahr“ vor. Ab Jänner 2024 steht jedes Monat im Zeichen eines wichtigen Themas rund um die physische, mentale und ökonomische Frauengesundheit. Über ihr Frauennetzwerk „Frau im Fokus“ berichtete die Vorstandsvorsitzende Isabella Farkasch. „Matriarchinnen“ ist der Titel der Fotoausstellung von Maria Haas, die derzeit in den Räumen von FRAUiDA zu bewundern ist. Die Fotografin berichtete von ihren Erfahrungen bei Treffen in diesen außergewöhnlichen Gesellschaften. Der abschließende gemütliche Teil des Mitglieder-Events wurde von Angie Zach und Christina Zauner musikalisch gestaltet. Beim Tag der offenen Tür konnten am Samstag zahlreiche Interessenten in den Räumlichkeiten von FRAUiDA begrüßt werden.