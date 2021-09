Über Fragen zum Klimawandel und zukünftige Herausforderungen im Waldviertler Kernland wurde bei der Veranstaltung „Klimafitter Wald“ diskutiert.

Wie der Wald der Zukunft aussehen kann, zeigt ein Feldversuch der Marktgemeinde Martinsberg und des Bundesforschungszentrums für Wald (BFW) auf einer so genannten NETGEN-Versuchsfläche. Gemeinsam mit den Kindern der Mittelschule wurden auf einem halben Hektar zerstörter Waldfläche circa 2.000 neue Bäume in Mischkultur gepflanzt. Auch auf die ökologische Waldrandgestaltung wurde in Kooperation mit der Jägerschaft geachtet. Bürgermeister Friedrich Fürst freute sich bei der Eröffnung sehr über die vielen Besucher. Wie wichtig ein gesunder Wald für uns alle ist, wurde von allen Seiten betont. „Denn der Wald ist nicht nur Leidtragender des Klimawandels, er ist auch die Lösung“, so Irene Gianordoli vom Projektteam NETGEN.

Großes Interesse herrschte auch bei der darauffolgenden Abendveranstaltung. Zu den 80 Personen vor Ort gesellten sich etwa 50 weitere Interessierte via Livestream. Dass sich zukünftig auch Chancen für die lokale Forstwirtschaft ergeben, zeigten die Vorträge von Silvio Schüler und Werner Ruhm. Dabei wurde nicht nur auf die geeignete Baumartenwahl und den Einsatz von nicht-heimischen Bäumen eingegangen. Man erfuhr zudem, wie man auch mit Laubholz in Zukunft gewinnorientiert wirtschaften kann.

Dem Klimawandel nur gemeinsam gewachsen

Bei der anschließenden Diskussionsrunde bekamen alle die Möglichkeit, ihre Fragen via SMS an eine Expertenrunde zu stellen. Einig war man sich, dass man den Herausforderungen des Klimawandels nur gemeinsam gewachsen ist.

Bäume besitzen innerhalb ihrer Art große Unterschiede. Viele Eigenschaften davon sind entscheidend für ihre Klimafitness und können daher aktiv genutzt werden, um den Wald widerstandsfähiger gegen Schäden und anpassungsfähiger an die zukünftigen Bedingungen zu machen. Dauerversuchsflächen wie jene in Martinsberg machen diese Unterschiede sichtbar. NETGEN ist ein Netzwerk an Dauerversuchsflächen quer über ganz Österreich unter anderem zu den Themen: Baumsamen, Baumartenwahl, Waldverjüngung, Waldpflege, Holzernte.