Rad-Gehweg zwischen Großhaselbach und Stögersbach wird bis 2024 fertig

Bei der letzten Gemeinderatssitzung beschlossen daher die Gemeinderäte, einen Grundstücksstreifen in diesem Gebiet anzukaufen. „Wir wollen hier einen Rad-Gehweg als Verbindung zwischen Stögersbach und Großhaselbach realisieren. Er würde dem Alltagsradverkehr dienen und den Felix-Pilgerweg durch diesen Teilabschnitt wieder schließen“, so Bürgermeister Karl Elsigan. Es wurde ein Optionsvertrag mit dem Grundeigentümer abgeschlossen. „Wir wollen es schaffen, dass dieser Felixweg ab nächstem Jahr wieder durchgehend begehbar ist“, so Elsigan weiter. Der Felixweg ist ein beliebter Pilgerweg, der die Gemeinden Schwarzenau und Windigsteig verbindet. Es soll ein geschotterter Weg errichtet werden, die Höhe der Grundstücks- und Gesamtbaukosten ist noch nicht bekannt. Elsigan: „Wir brauchen nur einen Streifen. Zuerst wird der Weg gebaut, dann vermessen, und dann wissen wir die Gesamtkosten, durch den Optionsvertrag ist der Grund für den Weg besichert.“ Ist der Weg fertig, erfolgt auch die Eintragung ins Grundbuch. Fixiert wurde allerdings mit zwei Euro ein Quadratmeterpreis für den Grundkauf. Felix-Pilgerweg (waldviertel.at)