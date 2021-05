NÖN: Seit Jahresbeginn gab es elf ermordete Frauen in Österreich. 2020 waren von 43 Mordopfern im Land 31 weiblich. Haben Sie eine Erklärung für diese erschreckenden Zahlen?

Michaela Egger: Wenn ich eine Erklärung aus dem Ärmel schütteln könnte, hätten wir diese Probleme nicht mehr. Es ist ein gesamt-gesellschaftliches Thema. Wir müssen uns überlegen, wie Rollenbilder aussehen und auch, wie wir unsere Kinder erziehen. Man muss bereits im Kindergarten entgegenwirken, dass Gewalt nicht die Lösung von Problemen ist.

Was weiß man über die Motive: Warum töten Männer ihre Partnerinnen?

Man braucht nur gewisse Zeitungen lesen, die Motive als Ausrede bringen: „Weil sie ihn verlassen hat, sah er keinen Ausweg mehr.“ Oft hat der Mann ein Besitzdenken, dann verlässt ihn die Frau, dazu kommen möglicherweise Job- und Wohnungsverlust, Alkoholprobleme, blödes Gerede von Freunden. Oft ist die Einstellung nach einer Trennung dann: „Wenn ich sie nicht haben kann, soll sie auch keinen anderen Partner haben.“ Dass das dann tödlich endet, sind nur die Spitzen, es beginnt ja viel früher.

Wie greift hier das Gewaltschutzzentrum ein?

Egger: Wir haben in Österreich ein generell gutes „Rüstzeug“, um Gewalt zu verhindern oder zu verringern, zum Beispiel Betretungs- und Annäherungsverbote, Anlaufstellen wie Frauen- und Männerberatungsstellen. Es gibt Netzwerke, die aber leider zu wenig genutzt werden, auch von Männern. Für viele ist es noch immer eine Schande, mit einer Therapeutin zu reden.

Was braucht es, um Männern die Scheu davor zu nehmen, sich Hilfe zu holen?

Es sind beide gefordert: Sowohl die betroffene Frau als auch der Mann. Gewaltbereitschaft muss man schon früh ernst nehmen: Manche Buben fallen ja in der Schule schon auf. Hier sind Pädagoginnen, Schulsozialarbeit gefordert, anzusetzen. Wenn später in einer Beziehung eine Trennung im Raum steht und diese schwerfällt, ist es Zeit, sich Unterstützung zu holen. Wenn es dann doch zu einem Polizeieinsatz kommt, wurden viele Alarmzeichen bereits nicht gehört. Das polizeiliche Mittel des Betretungsverbots ist natürlich ein Einschnitt ins Privatleben, wenn man zwei Wochen vom Eigenheim verwiesen wird. Das kann aber auch ein Wachrütteln und/oder Alarmsignal sein: „Ich bin zu weit gegangen und muss etwas tun.“

Das Gewaltschutzzentrum wird von der Polizei nach einem Betretungsverbot informiert. Wie sind dann die weiteren Schritte?

Wir melden uns bei den Betroffenen und bieten unsere Unterstützung an. Gemeinsam klären wir die akute Situation: Muss die gefährdete Person, zum Beispiel die Frau in ein Frauenhaus, kann sie zu ihren Eltern? Dann bespricht man auch den rechtlichen Rahmen: Wie lange das Betretungsverbot gilt, welche Möglichkeiten es gibt, das Verbot gerichtlich zu verlängern. Man muss den Betroffenen Zeit geben, um aus der Gewaltspirale, die zu meist über viele Jahre gegangen ist, herauszukommen.

Was sind weitere Aufgaben des Gewaltschutzzentrums? Mit welchen Anliegen kommen die Betroffenen zu Ihnen, wie viele Beratungen führen sie jährlich durch?

Unsere Hauptaufgabe ist es, beim Betretungsverbot aktiv zu werden. Darüber hinaus ist auch die Vernetzung mit der Männerberatung und Bewährungshilfen wichtig. In Zwettl sind die Wege zum Bezirksgericht und zur Polizei glücklicherweise sehr kurz, was beim raschen Austausch hilft. Zu den Zahlen: 2020 gab es 25 Betretungsverbote im Bezirk Zwettl, und es wurden 51 Klienten und Klientinnen betreut. Seit 1. Jänner 2021 wurden sechs Betretungsverbote ausgesprochen und 22 Klienten und Klientinnen bis 17. Mai betreut. Am Standort des Gewaltschutzzentrums Niederösterreich in Zwettl wurden bis zum 17. Mai insgesamt 151 Personen beraten.

Man hört immer wieder von einer großen Dunkelziffer: Viele Frauen trauen sich offenbar nicht, Hilfe zu holen. Wie kann man ihnen die Angst nehmen, damit sie sich nach Gewaltdelikten melden?

Mit viel Aufklärungsarbeit. Wir haben etwa in Supermärkten, Apotheken, Gemeindeämtern und in Spitälern Informationsfolder aufliegen. So können sich Betroffene unauffällig wichtige Telefonnummern holen. Auch in Kliniken versuchen wir, mit dem Personal des Gesundheitswesens zu arbeiten, um den Frauen dort die Scheu zu nehmen. Es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen. Den größten Fehler, den man im Freundeskreis machen kann, ist es, den Betroffenen einen Teil der Schuld zu geben, nach dem Motto: „Na, warum bist du denn schon wieder zu spät heimgekommen?“ oder: „Das ist doch nett, wenn er ständig dein Handy kontrolliert. Das ist ein Liebesbeweis.“ Es ist nichts dabei zu fragen, wer angerufen hat. Das kann aber langsam in krankhafte Kontrolle gleiten, wenn jemand ständig die SMS des Partners lesen möchte. Eine Beziehung muss auf einer Ebene laufen und darf nicht aus der Waage fallen.

Die Ausgangsbeschränkungen haben auch den Freiraum in Familien eingegrenzt. Hat die Pandemie Auswirkungen auf die Gewaltbereitschaft in den eigenen vier Wänden?

Egger: Ich bin hier mit der Einschätzung vorsichtig. Das muss man sich über einen längeren Zeitraum noch detaillierter ansehen. Was ich aber merke: Durch den dritten Lockdown ist die Anspannung größer geworden. Auch weil die Pandemie schon so lange dauert, ist das Nervenkostüm bei vielen bereits sehr dünn. Wir merken einen Trend in der Fallarbeit: Wenn es Gewaltvorfälle gibt, zum Beispiel körperliche Übergriffe, fallen sie aktuell intensiv mit schweren Verletzungen aus. Auch bei Gewaltübergriffen gegen Kinder werden wir in Zukunft noch viel erfahren, was in der Coronazeit in diesem engen Zusammenleben passiert ist.

Meiner persönlichen Einschätzung nach verroht die Sprache nicht nur in manchen Beziehungen, sondern auch in den sozialen Netzwerken. Wie kurz ist der Weg von der psychischen zur physischen Gewalt?

Der Weg der physischen Gewalt führt immer über die psychische Gewalt. Erniedrigungen und das Brechen des Selbstwertes ermöglichen physische Übergriffe. Und psychische Gewaltausübung kann auch über soziale Medien erfolgen. Bleiben wir beim typischen Stalken, der beharrlichen Verfolgung: Vor zehn, 15 Jahren ist diese „analog“ erfolgt. Man hat Geschenke vor die Haustür gelegt, Sturm geläutet. Jetzt wurde das in die Cyberwelt getragen, weil es dort einfacher ist. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Das klingt irre und ist es auch. So kann man etwa ein normales Foto im Netz pornografisch verändern. Dann werden Betroffene psychisch unter Druck gesetzt: Wenn du nicht mehr zu mir zurückkommst, stelle ich das Bild online. Das kriegt man auch nicht mehr weg. Tracker, die an Autos installiert werden, um die Partnerin zu überwachen, gibt es tatsächlich, das ist nicht nur etwas aus dem Fernsehen. Auch was in der Schule hin und her geschickt wird, ist oft ein Wahnsinn. Es ist so einfach, auf Internetseiten zu kommen, auf denen ein Neunjähriger nichts verloren hat.

Vergangene Woche fand ein Regierungsgipfel mit Interessensvertretern zum Thema „Gewalt gegen Frauen“ statt. Dort wurden 24,6 Millionen Euro für den Gewaltschutz zugesichert. Ist das ausreichend? Ich habe von Expertinnen gehört, dass hier eine Null fehlt?

Ich finde es gut, dass hier etwas getan wird. Es ist höchste Zeit, dass Geld in die Hand genommen wird. Man muss schauen, wie sich die Summen verteilen, dann kann man immer noch gezielt nachschärfen.

Braucht es gesetzliche Verschärfungen, um auf juristischer Ebene potenzielle Täter vor Gewaltdelikten abzuschrecken?

Strafverschärfung ist immer ein heikles Thema: Die Todesstrafe in anderen Ländern schreckt auch nicht immer von der Tat ab. Gerade häusliche Gewalt spielt sich zwischen Personen ab, die sich gut kennen, wo es Beziehungen untereinander gibt. Es braucht in der Polizei und Justiz ein Verständnis dafür, wie Gewaltdynamiken ablaufen, das ist der Schlüssel. Es ist wichtig, dass Betroffene ernst genommen werden. Wir haben wunderbare Gesetze, die nur angewendet werden müssen. Auch in der Cyberwelt hat sich einiges getan, aber das muss erst mal greifen. Hier hinken wir leider immer noch hinterher. Es muss sich aber auch die Gesellschaft ändern: Es ist nicht in Ordnung, unter den Rock zu filmen oder einer Frau an den Hintern zu greifen – auch das muss in alle Köpfe rein.