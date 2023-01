Erfolgreiche Übergabe in Oberrosenauerwald

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Die erste Härteprüfung ist absolviert. Seit dem Frühjahr 2022 ist Wolfgang Bruckner jun. der neue Geschäftsführer des Fenster- und Türproduzenten Bruckner, sesshaft in Oberrosenauerwald. Er übernahm den Staffelstab von Vater Wolfgang Bruckner sen. und startet nun zum ersten Mal als Geschäftsführer ins neue Jahr.

Der Zeitpunkt für die Übergabe war in Zeiten von Inflation, Energiekrise und Fachkräftemangel alles andere als ideal. Die erste Hürde ist aber jetzt übersprungen. Der neue Geschäftsführer hat sich eingelebt, präsentiert sei Unternehmen bestens aufgestellt und zeigt sich zuversichtlich für die Zukunft.

„Wir beschäftigen derzeit 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und werden heuer in eine neue High-Tech-Lackier anlage investieren“, schildert Bruckner. Erst vor Kurzem habe man mit einer neuen Fertigungsanlage eine Großinvestition getätigt. Die automatische Lackieranlage inklusive Spritzroboter soll planmäßig im März 2024 in Betrieb gehen. Um den Platz dafür zu schaffen, wird ab März ein Zubau errichtet, wie Bruckner erklärt.

Natürlich seien die enormen Herausforderungen der Zeit nicht von der Hand zu weisen. Vor allem die Preisentwicklung bei den Rohstoffen schlage zu Buche. „Verträge werden schon Wochen und Monate vorher mit den Kunden ausgehandelt, und in dieser Zeit kann sich extrem viel an den Herstellungskosten ändern“, erzählt der Neo-Chef. Dabei stelle sich die große Frage, was man an den Kunden weitergibt. „Man kann nicht einfach plötzlich teurer werden als ausgemacht.“ So bleibt das Unternehmen auf den Mehrkosten sitzen. Dazu kommen hohe Energiekosten. Vor allem die Glasproduktion ist stromintensiv. Trotzdem zeigt sich Bruckner aufgrund guter Auftragslage positiv gestimmt. „Die war 2022 schon gut, und es wird nach jetzigem Stand auch 2023 so weitergehen“, meint er.

Der 34-Jährige führt das Unternehmen nun in vierter Generation. Es ist ein waschechter Familienbetrieb mit langer Tradition also. Die Übergabe der Geschäftsführung habe einwandfrei funktioniert, und auch große Überraschungen hätte es keine gegeben. „Es ist im Großen und Ganzen genau das, was ich erwartet habe“, erzählt er nach einem Dreivierteljahr an der Unternehmensspitze. Auch sein Vater sei als Stütze weiterhin im Unternehmen tätig und werde sich voraussichtlich erst in gut zwei Jahren in den Ruhestand verabschieden. Die Zeichen für ein gutes 2023 stehen also gar nicht schlecht in Oberrosenauerwald, erst recht nicht, weil heuer auch ein runder Geburtstag gefeiert wird: Bruckner Fenster und Türen wird 90.

