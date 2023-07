Kids managen den Pfarrerteich in Sallingstadt

An den Ferienwochenenden, kurz nach Mittag, steigen die Sallingstädter Kinder geschäftig aufs Rad und machen sich auf den Weg zum rund eineinhalb Kilometer entfernten Pfarrerteich in Richtung Windhof. Sie haben „Dienst“ in der „Badekabine“. Schon vor den Ferien wird festgelegt, wer von den zwölf Kindern des Verschönerungsvereins wann am Freizeitgelände des Pfarrerteichs eingesetzt ist. „Denn die Kinder fahren ja auch mit ihren Eltern auf Urlaub“, erzählt Markus Rabl, Obmann des Verschönerungsvereins, der diese Anlage betreut. Auch Bernhard Krecek (13) ist heute da, obwohl er keinen Dienst hat. Denn die Kinder kommen sich natürlich besuchen – das macht Spaß. Zwischen der „Arbeit“ ist genug Zeit für ein Match am Beachvolleyballplatz, Schwimmen, Planschen und Stand-up-Paddeln. Die Boards hat das Dorfwirtshaus Sallingstadt den jungen Helfern gesponsert, als Anerkennung für ihren Fleiß. Kein „Job“ kann schöner sein!

Dass die Kinder am Teich mithelfen, hat beim Verschönerungsverein lange Tradition. „Früher gab es drei Wirte in Sallingstadt, die abwechselnd die Badehütte betreuten“, erzählt Christine Krecek. Später habe der Verschönerungsverein umgebaut und die neue „Badekabine“ selbst betrieben. Sie selber habe bereits in den 1980ern als Kind mitgeholfen.

Kinder erweiterten das Angebot beim Ausschank

Die Kinder haben Geschäftssinn entwickelt, denn sie wissen genau, was Kind bei einem Badeausflug braucht. So hat sich das Angebot von Toast auf Pizza erweitert, zum Schleckeis gibt es auch allerlei süßes Zeugs und viele Getränke. Freilich ist im Angebot auch was für die Erwachsenen dabei, denn sie kommen natürlich auch, um mit den Kindern zu sein, bringen Freunde mit. Nicht nur die Sallingstädter kommen hierher zur „Badekabine“, auch aus angrenzenden Bezirken sieht man Gäste hier. Neben dem Teich ist ein großes Zeltlager für Jugendliche, und in Sallingstadt betreibt der Verschönerungsverein auch das Jugendgästehaus. Diese Kinder kommen ebenfalls gern zum Teich und zählen zu den Kunden der „Badekabine“. Samstag und Sonntag ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet, manchmal gibt es auch open end. Dietmar Hipp, Kassier im Verein: „Die Kinder machen sich das mit den Eltern aus, wann sie daheim sein sollen – und die Kinder sind dann natürlich pünktlich zu Hause.“

Auch wenn viele Kinder des Verschönerungsvereins am Pfarrerteich sind: Jene zwei bis drei, die Dienst haben, sind auch zuständig für die Ordnung am Teich. Dazu gehört das Aufsammeln von Müll und Entleeren der Mülleimer beim Beachvolleyball-Platz etwa. Und eben das Aufräumen in und um die „Badekabine“.

Mehr Gäste am Teich seit Corona

Dass so viel los ist am Teich wie heute, war nicht immer so. „Die letzten drei Jahre durch Corona ist das hier am Pfarrerteich richtig angekurbelt worden“, berichtet Obmann Markus Rabl. „Es gibt ja auch nicht mehr so viele Teiche, die auch bewirtschaftet werden“, versteht Dietmar Hipp die Gäste von auswärts.

Der Verschönerungsverein erwarb 1975 die ehemalige Teichanlage, die zur Wiese verwachsen war. In 2.000 freiwilligen Stunden reaktivierten die Mitglieder den Badeteich, der seit Juni 1978 benützt werden kann. 1989 wurde am Damm eine große Teichhalle errichtet. In den letzten Jahren wurde der Pfarrerteich saniert und auch völlig neu gestaltet. https://www.sallingstadt.net/sallingstadt/freizeit-kultur/pfarrerteich