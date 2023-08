Verein träumt von eigenem Ferienhaus

Es ist einzigartiges Projekt in Österreich: Seit 2014 veranstaltet der Verein „Ferien ohne Handicap“ mit Sitz in Schwarzenau Ferienaktionen speziell für Kinder und Jugendliche mit schwerer Behinderung. „Ganz normale Ferien“ sollen es sein, die die Kinder aus ganz Österreich mit 1:1 Betreuung im Waldviertel erleben können. Mittlerweile veranstaltet der Verein jährlich vier Sommercamps, ein Ostercamp und bietet Einzelbetreuung zu Hause während des Jahres an.

Die Träume von Obfrau und Projektinitiatorin Birgit Stoifl und ihrem Team gehen aber noch viel weiter. Der große Wunsch: ein eigenes Ferienhaus. Für die Ferienwochen werden derzeit verschiedenste Hotels und Einrichtungen angemietet. Vergangene Woche fand etwa ein Feriencamp im „Biotic Institute“ in Modlisch statt. „Ferien ohne Handicap“ ist aber auch im JUFA-Hotel Raabs und am Campus Horn Stammgast. Ein eigener Ort würde jedoch die perfekte Freiheit bieten und können komplett auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt werden.

Konzeptfindung als Studienabschlussprojekt

Für die Konzeptfindung geht man nun einen ebenso einzigartigen Weg, wie mit der ursprünglichen Idee zu den Ferienwochen. „Die kommende Abschlussklasse der Architekten vom FH Campus Wien wird als Abschlussprojekt ein Ferienhaus für uns konzipieren“, verkündet der Sponsoring-Verantwortliche bei „Ferien ohne Handicap“, Michael Liewald, begeistert. Die Ergebnisse sollten dann im Mai und Juni einsehbar sein.

Da sich das Projekt noch ganz in der Anfangsphase befindet, kreisen auch noch viele Gedanken um den Realisierungsort. Schwarzenau ist als Sitz des Vereins naheliegend, sei aber laut Niewald zu hügelig. Viele der teilnehmenden Kinder sind auf einen Rollstuhl angewiesen, weshalb der Ort relativ flach sein sollte. Stattdessen werden Göpfritz oder Weitra als potenzielle Standorte in Betracht gezogen, doch das sei sowieso alles noch Zukunftsmusik. „Fix ist nur, dass es im Waldviertel sein soll“, betont Niewald.

Die Frage der Finanzierung eines Sozialprojektes dieser Größenordnung schwebt natürlich auch im Raum. Für das Ferienhaus sollen deshalb auch anderweitige Nutzungskonzepte ausgearbeitet werden. Eine Option wäre etwa, dass das Gebäude außerhalb der Ferienwochen als Unterkunft für Urlauber genutzt werden könnte. „Ferien ohne Handicap“ zeigt sich jedenfalls zuversichtlich, dass das Vorhaben stemmbar ist. Sponsoren, die die Ferienwochen ohne Unkosten für Eltern erst möglich machen, gibt es schließlich einige.

Keine Unterkunft ist perfekt

Auch Schwarzenaus Bürgermeister Karl Elsigan zeigte sich bei einem Besuch der jüngsten Ferienwoche in Modlisch begeistert und versicherte die Unterstützung der Gemeinde. Acht Kinder waren heuer wieder bei der bisher dritten von vier Ferienwochen dabei. Eine weitere soll bald im JUFA-Hotel Raabs stattfinden. Das „Biotic Institute“ in Modlisch hat mit seinem geschützten Innenhof aber einen besonders großen Pluspunkt. „Nur barrierefrei ist es nicht, weshalb dieses Mal nur mobile Kinder dabei waren“, erzählt Vereinsobfrau Birgit Stoifl.

In insgesamt acht Tagen konnten die Kinder in der Gemeinschaft musizieren, basteln, spielen und die Natur genießen. Die Kinder werden dabei nicht einfach in eine Gruppe geworfen, sondern bekommen Zeit, sich auch erst mal an den jeweiligen Betreuenden zu gewöhnen. „Manche brauchen schon ein paar Tage zum Aufwärmen“, erzählt Michael Liewald. Besonders ist auch, dass der Betreuer schon vor der Ferienwoche das Kind zu Hause besucht, um zu erleben, wie es sich im gewohnten Umfeld „normal“ verhält und einen Referenzpunkt zu haben. „Die Betreuungsperson ist zudem vom ersten bis zum letzten Tag die gleiche“, erklärt Stoifl.

Aus ganz Österreich würden mittlerweile Kinder und Jugendliche für das einzigartige Ferienerlebnis ins Waldviertel kommen. Der positive Effekt ist unverkennbar. „Eine Mutter zeigte sich überrascht, wie viel nur eine solche Woche für das Selbstbewusstsein und die Selbstständigkeit ihres Kindes gemacht hat“, schildert Stoifl.