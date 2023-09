Kinder der Volksschule Zwettl Hammerweg erkunden Wurmhof Thaller

Die Verantwortlichen der Ferienbetreuung besuchten mit den Kindern der Volksschule Zwettl Hammerweg, am 28. August den Wurmhof Thaller in Oberhof. Auf dem Programm stand eine Hofführung mit Seminarbäuerin Gaby Thaller. Die Kinder konnten Tiere streicheln und füttern, Traktor und Geräte bestaunen, es gab die Besichtigung des Regenwurmstalls und die Entstehung des Bio-Düngers erklärt. Große Freude für die Kinder war das Gestalten eines Transparentes, welches am Geländer der Kremserstraße montiert wird und zukünftig bestaunt werden kann. Abschließend gab es ein Stärkung mit Kuchen und Getränken.