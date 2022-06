Spaß in den Sommerferien im Bezirk Zwettl

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

Nur noch wenige Wochen, bis die Kinder ein weiteres Schuljahr hinter sich lassen und erst einmal die Sommerferien genießen können. Stellt sich die Frage: Was mit der vielen freien Zeit anfangen?

Ferienspiele haben hier bereits eine langjährige Tradition, um den Kindern auch in der schulfreien Zeit ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. In der Stadtgemeinde Zwettl werden bereits seit fast 30 Jahren Sommerferienspiele durchgeführt. „Der Sommer steht vor der Tür und damit auch die Zeit für Abenteuer, Spaß, Bewegung und Kreativität. All das wird auch heuer wieder beim Zwettler Ferienspiel geboten“, freut sich Stadtrat Josef Zlabinger über die heurige Veranstaltungsreihe.

Von Juli bis August stehen in Zwettl 77 Veranstaltungen von 27 Veranstaltern und Vereinen auf dem Programm, vom Ausprobieren vieler Sportarten über Kochkurse bis zum Besuch bei den Blaulichtorganisationen. Die Anmeldung läuft wie im Vorjahr online über http://ferienspiel.zwettl.at.

Schnell sein zahlt sich aus

Dazu ist eine Vorregistrierung ab 20. Juni möglich. Zu den Veranstaltungen selbst kann man sich ab Mittwoch, 29. Juni, 8 Uhr anmelden. Schnell sein zahlt sich aus, so wurden 2021 bei der Premiere der Onlineanmeldung am ersten Tag 400 Anmeldungen von den Usern durchgeführt, sieben Veranstaltungen waren ausgebucht.

Auch in anderen Gemeinden werden Ferienspiele organisiert. „Es freut mich sehr, dass wir wieder einige Veranstaltungen anbieten können“, meint Jugendgemeinderat Lukas Brandweiner (Groß Gerungs). Erstmals dabei sein werden ein Forscherlabor und eine Veranstaltung der Volkshochschule. Sechs Termine seien derzeit bereits fixiert. Alle Infos dazu erhalten die Kinder wie üblich am letzten Schultag mit ihrem Zeugnis.

In Rappottenstein können sich die Kinder ebenfalls auf Ferienspiele freuen. Bürgermeister Josef Wagner erwähnt: „Mittlerweile wissen wir auch, was Kinder anspricht“, und erzählt von einem abwechslungsreichen Programm.

Nachdem das erste Ferienspiel in Echsenbach im Vorjahr so gut ankam, wird es dort heuer eine Wiederholung geben. Sieben Termine und ein Schlussfest sind geplant.

Betreuung in Zwettl vormittags kostenlos

Neben den Ferienspielen sind vor allem für berufstätige Eltern die Betreuungsmöglichkeiten in den Ferien wichtig. „Wir legen Wert auf die qualitätsvolle Betreuung der Kinder. Deshalb bieten unsere Kindergärten eine durchgehende Betreuung bis 17 Uhr an“, erklärt die Zwettler Stadträtin Anne Blauensteiner. Die Betreuung am Vormittag ist kostenlos, am Nachmittag gibt es Abstufungen mit einem Maximum von 85 Euro bei über 60 Betreuungsstunden im Monat pro Kind.

Turnen am Pferd lernen junge Teilnehmer am 22. Juli und 19. August im Reitstall Schloss Rosenau kennen. Foto: privat

In den ersten drei Ferienwochen werden die Kinder im Stammkindergarten betreut, dann in den beiden Stadtkindergärten, die über die gesamte Ferienzeit hinweg offen gehalten werden. In den Volksschulen werden, wenn gewünscht, die Kinder von 7 bis 17 Uhr betreut. Bei einem Tag in der Woche betragen die Kosten 25 Euro, bei fünf Tagen 50 Euro. Darüber hinaus organisiert die Stadtgemeinde in Kooperation mit NÖ Familienland eine Ferienbetreuung in den Räumen der Volksschule.

Außerhalb der Stadtgemeinde Zwettl ist Betreuung in den drei ersten und den drei letzten Ferienwochen der Konsens. In Allentsteig ist dies in Kindergarten und Volksschule der Fall. „In den Vorjahren hatten wir nur die ersten drei Wochen. Heuer gibt es auch genügend Anmeldungen für die letzten drei Wochen“, sagt Bürgermeister Jürgen Koppensteiner.

In Rappottenstein geht die Betreuung bis 16 Uhr. „In der stärksten Woche sind 24 Kinder angemeldet“, so Bürgermeister Josef Wagner. Ähnliche Anmeldezahlen gibt es laut Gemeinde in Groß Gerungs. Die Kosten gleichen denen der normalen Nachmittagsbetreuung. In Echsenbach zahlen Eltern für die Betreuung in der Volksschule, die nur vormittags stattfindet, 75 Euro pro drei Wochen. Im Kindergarten zählt für den Vormittag der normale Monatsbeitrag. Für die Nachmittagsbetreuung sind die Kosten gestaffelt bis zu 80 Euro. „Wir haben schon sehr viele Anmeldungen und schaffen zwei Gruppen“, so Bürgermeister Josef Baireder.

