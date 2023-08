Jungschar kommt jedes Jahr nach Siebenhöf

Die ABÖJ Österreich hat das Ziel, Kindern und Jugendlichen durch die Sommerlager eine tolle Zeit zu bieten. Das diesjährige Motto lautete "Abenteuer in Narnia". In den ersten beiden Wochen kamen Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren und in der dritten Woche die 13-15-Jährigen nach Siebenhöf. Die Wiese in der Nähe des Frauenwieserteiches stellt die Familie Rentenberger zur Verfügung. Strom und Wasser durften sie beim Frauenwieserhof anschließen. Eingekauft wurde regional bei den ansässigen Bauern beziehungsweise beim Bäcker und im Hofladen in Langschlag. Noch ein Detail am Rande. „Handys und Tablets bleiben zuhause", verriet eine Betreuerin.

Klingt nach einem tollen Ferienerlebnis. Aber wie kam es überhaupt dazu, dass die Jungschar nach Siebenhöf kam? Magdalena Poss von der ABÖJ erzählt: Der Verein war auf der Suche nach einem neuen Standort für das dreiwöchige Sommerlager und da meine Eltern eben diese tolle Wiese in der Nähe des Teiches mit Waschhaus haben, habe ich diesen Vorschlag gemacht.“ Seit 2019 ist nun das Lager in Siebenhöf, da die Organisatoren sofort in den Platz verliebt waren.

„Wir schätzen die Ruhe und den Frieden in Langschlag und kaufen, wenn möglich die Produkte der Region bei befreundeten Bauern oder den Lieferanten des Hofladens in Langschlag“, erklärt Poss. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den Nachbarn funktioniere sehr gut. „Wir wurden immer freundlich und offen empfangen. Das ist nicht immer selbstverständlich.“ Besonders genieße man den Teich und die sternenklaren Nächte, die sowohl Kinder als auch Betreuer beeindrucken.

Pro Lage gibt es jährlich zwischen 50 und 70 Kinder mit 20 Betreuern. Da braucht es einiges an Verpflegung. Für eine Spaghetti-Mahlzeit würde man etwa 8 Kilogramm Nudeln und ebenso viel Faschiertes verkochen.