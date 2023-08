Ferienabschlussfest und Kindergesundheitstag in Bad Traunstein

Das Fest bildete gleichzeitig den Abschluss der umfangreichen Ferienspiele in der Gemeinde. Bürgermeister Roland Zimmer dankte allen Vereinen und jenen Privatpersonen die es fertig brachten, dass jede Woche in den Ferien zumindest eine Veranstaltung in Bad Traunstein stattfand. Er überreichte an alle Vereinsverantwortlichen und beteiligten Privatpersonen Urkunden, die von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landesrätin Teschl-Hofmeister, Bürgermeister Roland Zimmer und Jugendgemeinderat Hubert Mayerhofer signiert waren. Besonders bedankte er sich bei Monika Mach und Monika Mayerhofer, welche die Organisation durchgeführt hatten.

Beim Ferienabschlussfest wurden den Kindern am Sportplatz zahlreiche Attraktionen angeboten. Zwei Hüpfburgen, die Sportunion Challenge Disc, Tischtennis, LifeKinetik für Kinder, Kinderschminken, Vorführung der Jugendrotkreuzgruppe, ein Infostand zum Thema „gesunde Ernährung für Kinder“, ein Infotisch der Bibliothek zum Thema Gesundheit, Geschicklichkeits- und Ballspiele sowie verschiedene Fitnessgeräte von Tut gut. Die Lesepassgewinner wurden ebenfalls gezogen. Zum Abschluss erfreuten sich alle an der Schaumparty mit Kinderdisco.