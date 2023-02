Zwettler Lagerhaus feiert Modernisierung

Das Zwettler Lagerhaus hat wieder einen Meilenstein geschafft. Am 17. Februar fand die Eröffnung des modernisierten MeisterCenters statt. Seit Juli wurde am Projekt gearbeitet und in Summe 1,8 Millionen Euro in den Umbau investiert. Neu gestaltet wurden unter anderem der Internorm-Ausstellungsbereich sowie die Büroräume, die vergrößert wurden. Damit konnten laut Lagerhaus auch um bis zu sechs Arbeitsplätze erweitert werden.

Obmann Erich Fuchs zeigte sich begeistert, dass der Um- und Zubau innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden konnte. So dankte er auch für die gute Zusammenarbeit mit der Bezirkshauptmannschaft und der Stadtgemeinde Zwettl sowie den Mitarbeitern für ihre Leistungen. Geschäftsführer Wolfgang Gwiß meinte, dass der erste Meilenstein des Baucenters bereits im Jahr 2000 gelegt wurde.

Elf Millionen Euro in zehn Jahren investiert

„In diesen zwei Jahrzehnten ist vieles passiert. Von den insgesamt 1.080 Mitarbeitern sind 400 in diesen Abteilungen beschäftigt“, erklärte er. Allein in den vergangenen zehn Jahren wurden rund elf Millionen Euro in die Abteilungen des MeisterCenters investiert.

Das MeisterCenter beheimatet die Abteilungen Planung, Baumeister, Baustoffe, Zimmerer, Bauspengler und Dachdecker, Fenster-Türen-Tore, Elektrotechnik, Sanitär- & Heizungstechnik, Fliesenhandel, Fliesenleger, Maler und Beschichtungstechniker, Gartengestaltung, Schlosserei und Stahlbau. „Wir können auf diese Projekte stolz sein und wir sind ein wichtiger Arbeitgeber in der Region und für die Region“, betonte Gwiß.

Der Spartenleiter der Baustoffe David Wondra bedankte sich bei der Mannschaft, die während der Bauarbeiten hier gearbeitet und die Kunden betreut hat. Er lobte auch die gute Zusammenarbeit mit den Geschäftspartnern und freute sich über die hier geschaffenen, modernen Arbeitsplätze.

Viel geschafft, aber unermüdlich wartet bereits die nächste Baustelle. Diese betrifft die Abteilung Sanitär und den Heizungsbereich. Für rund eine Million Euro soll auch hier bald um- und ausgebaut werden.

