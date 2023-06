182 Oldtimer starteten beim Fest der Feuerwehr Gutenbrunn

Den Frühschoppen am Festgelände beim idyllischen Hanslteich gestaltete der Musikverein Pöggstall. Die unzähligen Gäste und Einheimischen wurden mit einem vielfältigen Angebot an Getränken und Speisen – darunter Kistensau und Grillhendl – versorgt. Nach der Oldtimer-Ausfahrt um 13 Uhr spielten Andreas und seine Oberkrainer.

Am Nachmittag verkündeten Kommandant Harald Weidenauer und Heinz Rumpold, Obmann der Oldtimerfreunde der FF Gutenbrunn, die Preisträger des Oldtimer-Treffens, zu dem insgesamt 182 Traktoren, Autos und einige Motorräder gekommen waren. Das älteste Fahrzeug, ein Ford Modell T aus dem Jahr 1915, stellte Harald Zippel. Am weitesten angereist war Walter Rumpler aus Wien Simmering und hatte damit zwei Kilometer mehr als ein Quartett der FF Brunn am Gebirge.

Die größte Gruppe waren die Oldtimerfreunde Bad Traunstein mit 50 Fahrzeugen. Sie übernahmen damit den Wanderpokal von den Zweitplatzierten, den Oldtimerfreunden St. Martin mit 29 Oldtimern. Den 3. Platz erreichte der Oldtimer Club Martinsberg mit 10 Fahrzeugen, der seine Rätselrallye am kommenden Samstag austrägt.