Es wurde gefeiert und gekämpft

Am Freitag konnten zahlreiche Besucher zum "Abend der Betriebe" begrüßt werden. Ebenso sorgte "DJ K-Base" in der Bauhofdisco für ausgelassene Stimmung.

Der Samstag stand ganz im Zeichen des 17. Löschangriffs im Kremstalstadion. Bei diesem Event konnten zehn Gruppen aus den Bezirken Krems, Melk und Zwettl ihre Leistungen messen. Für eine faire Bewertung sorgte Hauptbewerter Herbert Führer (FF Neukirchen an der Wild) mit seinem Team. Die Bewerbsgruppe der FF Scheideldorf setzte sich in der Wertungsklasse Bronze und Silber durch und gewann den Wanderpreis in der Klasse Bronze endgültig. Zweiter wurde jeweils die Gruppe der FF Großnondorf, vor den Dritten Bad Traunstein 1 in Bronze und Albrechtsberg 2 in Silber. Die Trophäen für die Siegergruppen in Bronze und Silber wurden von der Caritas Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Braunegg gestaltet, diese wurden bereits für das Jahr 2021 beschafft, doch leider musste mit dieser Veranstaltung eine Zwangspause eingelegt werden. Daher wurden die Preise erst dieses Jahr vergeben.

An diesem Abend sorgten in der Festhalle die Musikgruppe "Wald4telSound" und in der Bauhofdisco "DJ K-Base" für großartige Partystimmung.

Der Sonntag wurde mit der Florianimesse, zelebriert von Pfarrer Peter Rückl und Diakon Hermann Dornhackl, begonnen. Im Anschluss an die Messe wurden die Jungfeuerwehrmitglieder Maximilian Dorfbauer, Julian Fichtinger, Julian Honeder, Lukas Schiller, Kimberly Schulmeister und Jonas Weinmann durch den Feuerwehrkommandanten Christian Schulmeister angelobt. Der Musikverein Sallingberg gestaltete die Messe und spielte einen stimmungsvollen Frühschoppen.

Jungfeuerwehrmitglieder wurden angelobt: Paul Schulmeister, Kimberly Schulmeister, Lukas Schiller, Julian Fichtinger, Maximilian Dorfbauer, Jonas Weinmann, Peter Weinmann, Julian Honeder und Christian Schulmeister (v. l.). Foto: Markus Fichtinger

