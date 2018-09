Heimlich und leise rein schleichen, wenn die Probe bereits begonnen hat, ist beim Musikverein nun nicht mehr möglich. Denn das Musikerheim mit Zubau in Groß Gerungs erstrahlt in neuem Glanz.

Auf 160 Quadratmetern erstrecken sich nun ein hochmoderner Proberaum mit Akustikelementen, ein angrenzender Gemeinschaftsraum mit integrierter Küche sowie ein Archiv und ein Büro. Die offizielle Eröffnung feierte der Musikverein Groß Gerungs vergangenes Wochenende mit einem großen Fest der Musik und der Gemeinschaft.

Obmann Paul Traxler konnte zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und natürlich aus der Musik zum Festakt, umrahmt vom Musikverein Donnerskirchen, begrüßen. Im Interview mit Sigrid Lichtenwallner und Julia Woller berichtete Kapellmeister Georg Zwettler über die erste Eröffnung des damals neuen Heims im Jahr 2002. Zu dieser Zeit zählte der Musikverein Groß Gerungs 30 Musikanten, konzipiert war das Heim für 50 Aktive.

Ob man dieses Probenlokal jemals füllen könne, war zu dieser Zeit der Gedanke. Doch 16 Jahre später zählt der Verein 65 Musiker, und ein Zubau war dringend notwendig. Die erste Probe fand dann bereits wieder nach einem halben Jahr Umbauarbeiten statt.

„Beim ersten Mal musizieren, waren die Schlagzeuger so weit weg, ich dachte schon, ich muss mit ihnen via Whatsapp kommunizieren aufgrund der Distanz“, so der Kapellmeister. Als seine wichtigste Aufgabe als Obmann sieht es Paul Traxler, dass sich alle Musiker wohlfühlen, gerne kommen und mit Freude musizieren. „Neben den rund 8.500 Stunden an Proben und Auftritten pro Jahr kamen im Vorjahr zahlreiche Arbeitsstunden der Musiker hinzu. Alle zogen an einem Strang und nun sitzen wir unter Bäumen und musizieren“, so Traxler.

Das Musikerheim wurde aus dem nachhaltigen Rohstoff Holz – neben den Eigenleistungen mit Unterstützung der regionalen Wirtschaft und der Bevölkerung – errichtet. Investiert wurden von der Gemeinde Groß Gerungs, dem Land, Sponsoren und dem Musikverein selbst 310.000 Euro in die neuen Räumlichkeiten.

„Der Musikverein Groß Gerungs ist würdiger Repräsentant und Botschafter der Gemeinde. Ich bin stolz, dass ich persönlich über einige Jahre bei der Entwicklung zu einem der besten Ensembles mitwirken durfte“, betonte Ehrenobmann und Bürgermeister Maximilian Igelsböck.

Musik führt zusammen und verbindet

Zum Festakt nach Groß Gerungs gereist war auch Peter Höckner, Landesobmann des Blasmusikverbands. Er betont die Wichtigkeit der Musik, die zusammenführt und verbindet, und dass die erste Musikprobe mindestens so wichtig sei wie die zweite Probe danach beim gemütlichen Ausklang.

Landtagsabgeordneter Franz Mold: „Ein Musikverein ist ein Anker in der Heimat und Gemeinschaft. Daher muss dieses Kulturgut gepflegt und weitergetragen werden.“ Mold schloss mit den Worten Richard Wagners: Musik ist die Sprache der Leidenschaft, und diese wird im neuen Musikerheim in der Musik weiterleben.

Moderator Bonaventura Manga segnete die Räumlichkeiten des neuen Musikerheims. Diese Segnung wurde vom Klarinettenensemble des Musikvereins Groß Gerungs – Gabi Gründstäudl, Elisabeth Reisinger, Marlene Schübl, Marlene Gründstäudl, Karin Weixelbaum, Sigrid Lichtenwallner, Elisabeth Holzinger, Renate Rössl und Renate Laister – unter der Leitung von Musikschuldirektor Erich Krebs umrahmt.