Zwettl im Blickpunkt des ganzen Landes

Die Landesausstellungen haben in Niederösterreich schon lange Tradition, die erste gab es bereits 1951 in Krems. Auch der Bezirk Zwettl hatte bisher einen fairen Anteil, auch wenn diese alle schon so einige Jahre zurückliegen. Das Stift Zwettl war 1981 Schauplatz, Schloss Rosenau 1990. Wenn man es noch dazu zählen möchte, beherbergte zuletzt das Schloss Ottenstein im Jahr 2001 eine Landesausstellung in der Region.

Es gab aber noch eine Weitere oder zumindest einen Vorgänger davon. Bereits in der Ersten Republik fanden Landesausstellungen in Niederösterreich statt. „Sie hatten allerdings weniger die Kultur als vielmehr die lokale Wirtschaft zum Thema“, erklärt der Zwettler Historiker Friedel Moll. So war Zwettl 1934 Gastgeber der „Niederösterreichischen Landesausstellung im Viertel ober dem Manhartsberg“. Jedes Jahr durfte ein anderes Viertel seine lokale Wirtschaft präsentieren. So folgte beispielsweise 1935 Hollabrunn für das „Viertel unter dem Manhartsberg“.

Die Zwettler Ausstellung stand dabei zu Beginn alles andere als unter einem guten Stern. Im Februar 1934 brach in Wien ein blutiger Bürgerkrieg aus, der hunderte Todesopfer forderte und zum Verbot der Sozialdemokratischen Partei führte. Österreich wurde als autoritärer Staat von Engelbert Dollfuß regiert. Am 25. Juli 1934 verübten zudem Nationalsozialisten einen Umsturzversuch. Dollfuß wurde ermordet, doch der Putsch misslang. Kurt Schuschnigg folgte als Bundeskanzler nach. „In dieser brisanten, konfliktgeladenen und schwierigen politischen Situation hatte Zwettl eine Landesausstellung auszurichten“, berichtet Moll.

„Befruchtung“ in Zeiten der Wirtschaftsnot

Die Ausstellung fand letztendlich vom 22. bis zum 30. September 1934 statt und sollte die heimische Wirtschaft in all ihren Facetten präsentieren. Allen voran waren Holz und Granit die Haupterzeugnisse. Aber auch Waldviertler Handwerk und Landwirtschaft sollten im Fokus stehen. Im Abschlussbericht der Ausstellung heißt es: „Die Ausstellung sollte befruchtend auf das Wirtschaftsleben einwirken und zur Erschließung des Waldviertels für den Fremdenverkehr beitragen. Die Waldviertler wollten damit zeigen, dass sie in der Zeit arger Wirtschaftsnot und Arbeitslosigkeit nicht den Glauben an den Wiederaufstieg des Vaterlandes und seiner Wirtschaft verloren hatten.“

Organisiert wurde die Veranstaltung von der NÖ Landeshauptmannschaft und den Kammern für Landwirtschaft, Handel, Gewerbe und Industrie sowie der Stadtgemeinde Zwettl selbst. Die Eröffnung nahm Bundespräsident Wilhelm Miklas höchstpersönlich vor. Das Veranstaltungsareal konzentrierte sich um den Bereich der heutigen Sportmittelschule sowie dem Areal unterhalb der Stadtmauer an der Gartenstraße bis hin zur Eisenbahnbrücke und dem Oberhof.

Es gab jede Menge zu sehen. Zahlreiche Handwerker der Textil-, Leder-, Holz- oder auch Uhrenbranche demonstrierten ihre Künste. Im Schulhof tagte das Baugewerbe, in der Turnhalle die Jäger. Am Hauptgelände zeigten die Kaufleute ihre Waren. Weiter ging es am Freigelände, wo die landwirtschaftlichen Maschinen zu Hause waren. „Pflanzen-, Obst- und Weinbauausstellungen luden zum Besuch ein, ebenso wie das landwirtschaftliche Schulwesen und die Forstwirtschaft“, schildert Moll. Auch der Viehzucht, ganz besonders dem Waldviertler Blondvieh, und der Fischerei wurde viel Aufmerksamkeit gewidmet.

Das Vergnügen durfte natürlich auch nicht zu kurz kommen, und so bildete ein Vergnügungspark in Richtung Oberhof den Abschluss des Areals. Aufgebaut waren unter anderem Autodrom und Ringelspiel. Daneben ein großes Bierzelt, welches Platz für 1.000 Besucher bot. „Am Abend konnte man in mit Lampions geschmückten Booten den vom Oberhofer Wehr aufgestauten Kamp und seinen Nebenarm, die sogenannte Bürgermeisterlacke, befahren“, erklärt Moll.

Bei der Gelegenheit fanden zudem täglich Fachtagungen der verschiedenen Genossenschaften und Zünfte statt. Auch Preise für besonders hochwertige Produkte wurden vergeben. Zum Highlight wurde der Linzer Kunstflieger Silvester Vanek, der mit seiner einmotorigen Maschine auf den Feldern nahe des Dürnhofs startete und seine Runden über die Stadt flog. Die junge Zwettler Fotografin Lina Lux war mit an Bord und schoss bei der Gelegenheit die ersten Luftaufnahmen der Stadt.

Ausstellung avancierte zum Publikumsmagnet

Zur Abschlussveranstaltung am Hauptplatz hielt Bundeskanzler Kurt Schuschnigg eine Ansprache und überreichte dem geschäftsführenden Präsidenten der Ausstellungen, Pater Werner Deibl, das Ritterkreuz des Österreichischen Verdienstordens. Die Veranstaltung entpuppte sich trotz schwieriger Umstände als voller Erfolg. Rund 60.000 Gäste besuchten die Landesausstellung. Am 26. September kamen allein 14.000 Schulkinder aus dem gesamten Waldviertel nach Zwettl.

