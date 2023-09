Bärnkopf feierte sein 100-jähriges Gemeinde-Jubiläum

Der Zusammenhalt ist in Bärnkopf ein wichtiger Faktor. So folgten auch zahlreiche Gemeindebürger der Einladung des Bürgermeisters. Ehrengäste aus der Politik, Bürgermeister aus der Region und zahlreiche Freunde aus der Partnergemeinde Wiener Neudorf füllten das Festzelt neben der Kirche. Nikolaus Patoschka, der in Vertretung von Bürgermeister Herbert Janschka in die „Freundschaftsgemeinde“ gekommen war erinnerte an die Feier mit der vor kurzem 50 Jahre Partnerschaft in Wiener Neudorf begangen wurde.

Bezirkshauptmann Markus Peham: „Bärnkopf ist die höchstgelegenste und kleinste Gemeinde des Bezirks mit besonderen Angeboten, die von Menschen mit großem Engagement bewohnt wird“. Der Nationalratsabgeordnete Lukas Brandweiner betonte, dass gerade in den Gemeinden die Zukunft gestaltet wird. Landesrat Sven Hergovich erwähnte in seinen Grußworten, dass sich die Schönheit der Gemeinde Bärnkopf immer mehr in ganz Niederösterreich herumspricht. Bürgermeisterin Adelheid Ebner und Vizebürgermeister Franz Hofbauer überreichten als Geschenk einen Lebensbaum - eine Trauerweide.

„Der Pfarrer war es, der dafür sorgte, dass Bärnkopf 1923 aus der Gemeinde Gutenbrunn ausgegliedert wurde“, begann Bürgermeister Arnold Bauernfried seine Festansprache, in der er den Werdegang von Bärnkopf auf humorvolle Weise, aber mit fundierten Kenntnissen schilderte. Am 19.08.1923 wurde die erste Wahl abgehalten. Die ersten Jahre waren für die kleine Kommune sehr schwierig. Es gab aber auch erfreuliches zu berichten. 1936 besuchten 133 Kinder aus der Gemeinde die Volksschule. Nach dem zweiten Weltkrieg herrschte Aufbruchsstimmung und es wurden immer wieder Investitionen getätigt. In den 70er Jahren wurden viele Vereine gegründet und der Tourismus erlebte mit Langlauf im Winter und Seniorenurlaubern aus der Partnergemeinde Wiener Neudorf im Sommer einen ungeahnten Aufschwung.

Bürgermeister Bauernfried präsentierte eine Festschrift welche „eine Zeitreise durch hundert Jahre Bärnkopf 1923 -2023“ darstellt. Die Philosophin Dr. Christine Bienert und der frühere Vizebürgermeister von Wiener Neudorf Josef Tutschek haben das Buch „Gwohnt ham ma in so an Raum mit zehn Kindern“ herausgebracht. In Gesprächen mit Gemeindebürgern haben sie die Geschichte von Bärnkopf aus der Sicht von einigen Bewohnern aufgezeichnet.

Bürgermeister Arnold Bauernfried zum Schluss des Festakts in Anlehnung an das große Zitat von Leopold Figl: „Passt´s mir bitte auf diese, unsere Gemeinde auf! Damit wir 2123 das zweihundertjährige Jubiläum feiern können“. Im Anschluss an den Festakt spielte der Musikverein Altmelon auf. Am Abend unterhielt die Musikgruppe „Wald4telSound“.