BAG Zwettl des Blasmusikverbandes feierte 50 Jahre

Die Festlichkeiten im Hof der Klangburg Rappottenstein begannen schon am frühen Nachmittag mit einem Weisenblasen. Neun Gruppen aus verschiedenen Kapellen spielten jeweils zwei bis vier Stücke. Um 18 Uhr zelebrierte Moderator Gerhard Gruber eine Feldmesse, die – ebenso wie der anschließende Festakt – von einem Auswahlorchester unter der Leitung von Bezirkskapellmeister Josef Weber gestaltet wurde.

Den Festakt moderierte Gerhard Schnabl, der Landesobmann-Stellvertreter des NÖ Blasmusikverbandes. Eingangs erläuterte er, dass die Bezirksarbeitsgemeinschaft Zwettl 1973 vom damaligen Ottenschlager Hauptschuldirektor Paul Lenauer gegründet worden war. Damals gehörten der BAG Zwettl 12 Musikkapellen mit 239 Musikern an. Heute sind es 26 Musikvereine mit 1250 Musikern, davon 627 Musikerinnen.

Eingeleitet wurde der Festakt mit der Jubiläumsfestmusik von Johannes Teuschl, gefolgt von der Begrüßung der Ehrengäste durch Bezirksobmann-Stellvertreter Martin Baireder. Danach nannte Bezirksobmann Martin Hausleitner einige Daten der Bezirksarbeitsgemeinschaft und deren Funktionäre in den 50 Jahren. Seine Vorgänger als Bezirksobmann waren Karl Schwarz (kurz zu Beginn), dann Paul Lenauer und zuletzt Johann Kainz. Bezirkskapellmeister waren Hans Helmreich, Reinhard Hörth und Walter Heider. Mit etwa 1000 Proben und 600 Ausrückungen pro Jahr seien die Musikkapellen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Der jetzige Bezirkskapellmeister Josef Weber berichtete, er hätte mit Hilfe der Kapellmeister zwei bis vier Musiker pro Kapelle eingeladen, beim Auswahlorchester mitzuwirken, worauf sich 80 Musiker gemeldet hatten. Zweimal wurde im Körnerkasten Rottenbach geprobt. Für den Festakt und das Konzert danach habe er regionale Komponisten ausgewählt. Bezirksjugendreferentin Jasmin Haberzett informierte über das Jungmusikerseminar in der ersten Ferienwoche.

Den Reigen an Grußworten und Gratulationen der Politiker eröffnete Bezirkshauptmann Markus Peham: „Die Musikkapellen zeichnet die Arbeit mit der Jugend aus. Das Auswahlorchester ist ein Zeichen der Verbundenheit.“ Nationalratsabgeordneter Alois Kainz betonte die Kameradschaft, den Ehrgeiz und die Zielstrebigkeit der Musiker. Martina Diesner-Wais lobte das schöne Ambiente in der Klangburg und hinterfragte: „Was wären unsere Gemeinden ohne die Musiker?“ Sie wusste, dass das erste Blasmusikfest vor genau 50 Jahren in Ottenschlag stattgefunden hatte.

„Blasmusik bewegt, verbindet und vereint“ war eine treffende Aussage von Gerhard Schnabl und: „Jeder Euro, der in die Blasmusik investiert wird, ist ein Gewinn.“ Schließlich meinte Franz Mold: „Ein halbes Jahrhundert voll Engagement ist ein Grund zu feiern!“ Den anschließenden Dämmerschoppen gestalteten das Auswahlorchester und DJWB – „Die Junge Waldviertler Böhmische“.