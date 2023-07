Zusammenspiel: Barocker Ohrenschmaus an zwei Wochenenden

Freudig begrüßte Festivalleiter Marco Paolacci die Gäste in der prall gefüllten Stiftskirche am Samstagabend zum großen Eröffnungskonzert des Festivals „Zusammenspiel“, das heuer zum 39. Mal stattfindet. Anlässlich des 40. Jahrestages der Fertigstellung der aufwendigen Restaurierung der Egedacher-Orgel ließ Paolacci vier moderne Orgelstücke auf der Orgel komponieren. Diese wurden zum Thema des Festivals „Le quattro stagioni – die vier Jahreszeiten“ komponiert. Paolacci spielte sie auf der Egedacher-Orgel, immer abwechselnd zu Vivaldis gleichnamigem Werk, das meisterlich, gefühlvoll und mitreißend vom dem Publikum bereits bekannten La Folia Barockorchester geboten wurde.

Die sonntägliche Messe begleiteten das Blechbläserensemble „Quintbrass“ aus Zwettl und Marco Paolacci an der Orgel. Am Sonntagnachmittag ging das Festival weiter mit einem barocken italienischen Feuerwerk „Medici's Music“ des Ensembles „Bourbon“ mit Manuela Maria Mitterer auf der Blockflöte in der Bibliothek.

Wanderkonzert am kommenden Wochenende

Vielfältig sind nicht nur die Räume, die beim Festival bespielt werden, sondern auch das Programm. Am kommenden Wochenende gibt es unter anderem Liebeslieder des Mönchs von Salzburg am Freitag, ein Wanderkonzert durch das Stift am Samstag und am Sonntag einen Festgottesdienst. Das ganze Festivalprogramm ist auf zusammenspiel.at zu finden.