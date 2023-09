Freiwillige Feuerwehr Kirchschlag feierte

Der Heurigenbetrieb am Freitag wurde eingeleitet von einer Unterabschnittsübung der Feuerwehren Kirchschlag, Martinsberg und Gutenbrunn. Auch die Bürgermeister der drei Gemeinden, Christina Martin, Friedrich Fürst und Adelheid Ebner, gaben sich die Ehre. Anwesend waren neben Kommandant Franz Walter und Stellvertreter Andreas Kindermann-Zeilinger auch Abschnittskommandant Franz Xaver Steininger, sein Stellvertreter Elmar Ruth und Unterabschnittskommandant Harald Weidenauer.

Am Samstag spielten die Wald4tler Haltergrab’n Buam. An beiden Tagen gab es eine Oldie-Disco. Den Frühschoppen am Sonntag gestaltete die Musikkapelle Kirchschlag-Scheib unter der Leitung von Kapellmeister Christian Redl. Serviert wurden zusätzlich zu den vielfältigen kleinen Speisen Surbraten & Knödel. Verschiedene Bars rundeten das breite Angebot ab.