Während die Besucher des Stadtmusikfestes am 22. August am Sparkassenplatz feierten, mussten die Feuerwehren Zwettl-Stadt, Moidrams und Jahrings zu einem Einsatz nicht unweit des Festes ausrücken: Gegen 22 Uhr brach in der Küche des Chinarestaurants „Smile“ in der Gerungser Straße ein Brand aus.

Nach ersten Ermittlungen sowie Zeugenaussagen wollte der Koch und Mieter des Lokales in der Küche Vorbereitungsarbeiten für den nächsten Tag durchführen. Dabei stellte er eine Wok-Pfanne mit Speiseöl auf den mehrflammigen Gasherd und wollte es erhitzen. Er verließ kurz die Küche.

Nachdem er kurze Zeit später im Lokal Brandgeruch wahrnahm, lief er zurück in die Küche und bemerkte, dass sich das Speiseöl bereits entzündet und der Dunstabzug schon Feuer gefangen hatte. Der Koch und seine Lebensgefährtin versuchten mittels Decke und Feuerschlöscher, den Brand selbst zu löschen. Nachdem dies misslang, verständigte er die Feuerwehr.

Straße wurde während Löscharbeiten gesperrt

Beim Eintreffen der Florianis war das Restaurant bereits geräumt. Der Atemschutztrupp drang in das Gebäude vor und setzte erste Löschmaßnahmen. Gleichzeitig wurde die Gaszufuhr für das Gebäude abgedreht. Durch den Atemschutztrupp konnte der Brand anschließend rasch gelöscht werden.

Mittels zweier Belüftungsgeräte wurden die Räumlichkeiten anschließend rauchfrei gemacht. Hier stand ein zweiter Atemschutztrupp der Feuerwehr Zwettl-Stadt im Einsatz. Weiters wurde durch die Moidramser Wehr ein Sicherungstrupp gestellt.

Nachdem das Gebäude rauchfrei war, wurde der Dunstabzug mittels Wärmebildkamera kontrolliert, um eine heimliche Brandausbreitung über die Abzugsrohre auszuschließen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die Gerungser Straße musste im Bereich zwischen der Wichtl brücke und der Gartenstraße für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden. Insgesamt standen 19 Mann und fünf Einsatzfahrzeuge im Einsatz.