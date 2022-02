Feuer im Fernheizwerk Groß Gerungs

Ein rund 100 Quadratmeter großer Haufen mit Baumrinden ging am Montag gegen 10 Uhr im Fernheizwerk in der Weitraer Straße in Groß Gerungs in Flammen auf, zum Glück nur oberflächlich. Die Feuerwehr Groß Gerungs konnte Schlimmeres verhindern.

Lesezeit: 2 Min RZ Red. Zwettl