In einem Einfamilienhaus in Bernau in der Gemeinde Bad Traunstein brach am 3. April ein Kaminbrand aus. Der Brand wurde rechtzeitig von den Bewohnern entdeckt und die Freiwillige Feuerwehr Bad Traunstein rückte wenig später mit 31 Mann zur Einsatzstelle aus. Die Florianis überprüften den Rauchfang auf Wärme und ließen den Kamin kontrolliert ausbrennen. Anschließend reinigte der verständigte Rauchfangkehrer den Kamin. Nach knapp zwei Stunden war der Einsatz wieder beendet und die Mannschaft konnte wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.