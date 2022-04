Feuer in Großkainraths Fünf Wehren löschten Brand eines Misthaufens

E in Brand eines großen Mithaufens forderte am Dienstag kurz nach 16.30 Uhr die Feuerwehren Echsenbach, Schwarzenau, Großhaselbach, Hörmanns und Bernschlag. Ein angrenzender Schuppen, in dem Strohballen gelagert waren, konnten die Floriani vor den Flammen schützen.