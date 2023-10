Feuerwehr Etzen Nach über 12.000 freiwilligen Arbeitsstunden ist Feuerwehrhaus fertig

Das Feuerwehrhaus Etzen konnte nach umfangreichen Um- und Zubauarbeiten feierlich gesegnet werden. Im Bild: Kommandant Johann Grünstäudl, die Patinnen Waltraud Schulmeister, Rosa Raffelseder und Maria Haas sowie Pater Martin. Foto: Franz Kitzler/Etzen live

D er Zu-und Umbau des Feuerwehrhauses in Etzen ist abgeschlossen. Am 30. September wurde das Gebäude gesegnet und offiziell in Betrieb genommen. Die Segnung führten Pater Martin und Diakon Christian Scheidl durch. Die Floriani leisteten dabei über 12.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden.