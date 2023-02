Neuzugänge bei der FF Sallingberg begrüßt

Die Freiwillige Feuerwehr Sallingberg lud zur Mitgliederversammlung in das Teichstüberl ein. Dabei wurde nicht nur ein umfangreicher Rückblick auf das Jubiläumsjahr 2022 gehalten. Kommandant Christian Schulmeister stellte auch einige neue Mitglieder vor. Maximilian Dorfbauer, Julian Fichtinger, Johannes Höld, Julian Honeder, Lukas Schiller, Kimberly Schulmeister und Jonas Weinmann heißen die Neuzugänge bei den Sallingberger Floriani. Katrin Freistetter wurde zudem zum Oberfeuerwehrmann(frau) befördert.

Daneben konnte der Feuerwehrkommandant zahlreiche Mitglieder sowie als Träger von Ehrendienstgraden Gerhard Freistetter, Wilhelm Tiefenböck, Manfred Spirk und Franz Freistetter begrüßen.

Auch einig Erfolge des Vorjahrs wurden gebührend gefeiert. So gratulierte der Wasserdienst-Sachbearbeiter Lukas Schulmeister der Zillenbesatzung Christian Schulmeister und Paul Schulmeister zu ihrer Leistung beim 60. Oberösterreichischen Landeswasserwehrleistungsbewerb in Niederranna, wo die Plätze 2 in Silber und 3 in Bronze in der Wertungsklasse Gäste Allgemein belegt wurden.

Highlight war das Jubiläumsfest im November

Kommandant Christian Schulmeister freute sich, dass im Mai wieder ein Feuerwehrfest abgehalten werden konnte. Highlight sei zudem der Festakt am 5. November anlässlich des 140-jährigen Bestandsjubiläums gewesen. Verwalter Simon Führer präsentierte den positiven Kassenbericht. Ein großer Teil der Ausgaben betraf die neue Dienst- und Einsatzbekleidung, die angeschafft wurde. Abschließend wurden die Vorhaben und Anschaffungen für das Jahr 2023 besprochen.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.