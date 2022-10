Baum fiel in Stromleitung und löste Flurbrand aus .

Am Nationalfeiertag kurz nach 23 Uhr wurde die Feuerwehr Kottes zu einen Glimmbrand in ein Waldstück bei Doppl alarmiert. Vermutlich aus Altersschwäche Stürzte ein Baum in eine Freileitung und beschädigte diese so stark, dass zwei der drei Kabel rissen und den Boden berührten.

Mitarbeiter der EVN gingen der Störung auf den Grund und entdeckten am Schadensort einen Glimmbrand. Sie alarmierten die Feuerwehr.