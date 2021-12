Kirchschlag: Jahr gut abgeschlossen

Das Budget stand auch bei der Gemeinderatssitzung am 9. Dezember in Kirchschlag im Fokus. Eines der größten Projekte wird der Neubau des Feuerwehrhauses sein, der voraussichtlich noch zwei Jahre dauern wird.

Bürgermeisterin Christina Martin gratulierte der Feuerwehr für die gute Organisation und dankte den Mitgliedern für ihr Engagement und die hohe Anzahl der Stunden, welche die Freiwilligen bisher geleistet haben. Im Budget vorgesehen sind vor allem Mittel für den Straßen- und Wegebau sowie für einige Adaptierungen im Volksschulgebäude.

Sehr zeitaufwendig war die Erstellung der Änderung des Raumordnungsprogramms, das nun beschlossen werden konnte. Seit Jänner wurden mit verschiedenen Personen, Ämtern und Institutionen Gespräche geführt, um die notwendigen Adaptierungen abzustimmen. Beschlossen wurden auch drei Baulandverträge in Merkengerst, Kirchschlag und Roggenreith. Die Marktgemeinde Kirchschlag wird der ARGE Community Nursing im Waldviertler Kernland beitreten.

Beachtlich war der Rückblick, den Bürgermeisterin Christina Martin zum Abschluss der Sitzung gab. Neben dem neuen Feuerwehrhaus nahm der Bereich Wasserversorgung und Abwasser einen großen Teil der Jahresarbeit in Anspruch. Nach der Fertigstellung des Bohrbrunnens im Frühjahr wurden die Überlandleitungen zum Hochbehälter und nach Merkengerst eingepflügt. Als Hochbehälter wurde an dem höchsten Punkt in der Gemeinde ein Hybridwasserspeicher errichtet. Dabei sind Betonrohre mit einem Edelstahl-Inlett versehen. Das Ortsnetz in Merkengerst und Eck wurde anschließend gebaut. Merkengerst erhielt außerdem im Sommer eine Pflanzenkläranlage.

Ein positives Fazit zog Martin über die Zusammenlegung der Bildungseinrichtungen Kindergarten und Volksschule in Kirchschlag und Ottenschlag. Die Kinder beider Gemeinden besuchen nun die Volksschule in Kirchschlag und ab dem nächsten Jahr den neu gestalteten Kindergarten in Ottenschlag. Im Bereich Glasfaserausbau wurden schon einige Häuser in Roggenreith angeschlossen und mehrere Mitverlegungsprojekte durchgeführt. Zum Schluss freute sich Bürgermeisterin Martin darüber, dass das Sporthaus in diesem Jahr für den energiesparenden und klimaschonenden Bau ausgezeichnet wurde.