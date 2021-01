Die Mitglieder der Feuerwehr Arbesbach bestätigten am 2. Jänner ihr Kommando für die kommende Periode.

Kommandant Clemens Huber sowie sein Stellvertreter Thomas Buxbaum wurden wiedergewählt. Dafür trafen sich die Mitglieder im Sitzungssaal des Gemeinderats, wo genügend Abstand gehalten werden konnte. „Wir haben es kurz und straff gehalten“, erwähnt Kommandant Huber. So wurden neben der Neuwahl bei der Versammlung nur die wichtigsten Punkte besprochen.

In der vergangenen Periode ist einiges geschehen, so wurde mit dem Bau eines neuen Feuerwehrhauses begonnen. Ein Projekt, das die Mitglieder der FF Arbesbach auch in diesem Jahr weiter beschäftigen wird. Zudem wurde ein neues Fahrzeug angeschafft und es gab neue Bekleidung für die Mitglieder. „Wir konnten in der letzten Periode auch 16 neue Mitglieder aufnehmen“, freut sich Huber.

Einige technische Einsätze hatte die Feuerwehr Arbesbach im vergangenen Jahr zu bestreiten. Es sei jedoch eines der ruhigsten Jahre seit langem gewesen.