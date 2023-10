Zwettl Traktor kippte im Garten um

Die Floriani aus Zwettl stellten den umgekippten Traktor wieder auf. Foto: FF Zwettl-Stadt

I n einem Garten in der Bozener Straße in Zwettl kippte am 12. Oktober gegen 15.40 Uhr ein Traktor, der bei Arbeiten eingesetzt war, um. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Zwettler Floriani rückten zur Traktorbergung aus.