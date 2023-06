Abschnitt Groß Gerungs zeigte in Kirchbach große Leistungen

Am Wochenende fand der 54. Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb des Feuerwehrabschnitts Groß Gerungs in Kirchbach statt. Das Wetter war unbeständig und immer wieder gab es Regenschauer, trotzdem konnte der Bewerb unter regulären Bedingungen unter dem Bewerbsleiter Erwin Gschossmann aus dem Bezirk Melk durchgeführt werden.

Auch die mitgereisten Fans der Florianijünger ließen sich durch die Schlechtwetterfront nicht abhalten und erschienen zahlreich zum Bewerb, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Letztendlich konnte auch die Siegerehrung in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste aus Feuerwehr und Politik im Freien stattfinden.

Die Festredner bedankten sich unisono bei den Florianijüngern für ihren unermüdlichen Einsatz im Dienste ihrer Mitmenschen und betonten, dass freiwillige Hilfe keine Selbstverständlichkeit ist. Sie gratulierten ihnen außerdem zu ihren tollen Leistugnen beim Bewerb.

Einen bemerkenswerten Abschied von der Wettkampfgruppe feierten zudem Franz Laister und Herbert Wandl, die seit 1975 respektive 1979 bei allen Landesbewerben dabei waren. Sie haben in ihrer aktiven Zeit etliche Floriani mit ihrer Truppe gewonnen.

Die Floriani gingen an: Groß Gerungs in Silber ohne Alterspunkte, Langschlag2 in Bronze ohne Alterspunkte, Etzen in Bronze mit Alterspunkte, Etzen in Silber mit Alterspunkte.