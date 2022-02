Feuerwehreinsatz in Wurmbrand: Die Ladung eines Müll-Lkw brannte

Die Müllcontainer für Dosen- und Metall wurden am 15. Februar in den Müllinseln in einigen Ortschaften entleert. In Wurmbrand kam es dabei zu einem Zwischenfall: Die Ladung des Müll-Lkw brannte. Durch das rasche Eingreifen von sieben Florianis aus Wurmbrand entstand kein Schaden.

Lesezeit: 1 Min RZ Red. Zwettl