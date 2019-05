Der 52. Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb des Abschnitts Ottenschlag fand am 25. Mai am Sportplatz in Gutenbrunn statt. Die Feuerwehr Gutenbrunn mit Heinz Rumpold sorgte für gute Wettkampfbedingungen. Insgesamt traten 65 Gruppen mit je neun Mann an. Nach den Durchgängen in Bronze und Silber der Abschnittsklassen sowie der Gästeklasse eröffnete der Musikverein Gutenbrunn die Siegerehrung, die am Veranstaltungsgelände beim Hanslteich stattfand.

Die Abgeordneten zum Nationalrat Angela Fichtinger und Maurice Androsch sowie Bezirkshauptmann-Stellvertreter Matthias Krall und die Gastgeber-Bürgermeisterin Adelheid Ebner betonten in ihren Ansprachen die Wichtigkeit des Feuerwehrwesens. Abschnittskommandant Willi Renner sprach den Siegerwehren Gratulation aus. Im Abschnitt siegten die Mannschaften Kottes (Bronze ohne Alterspunkte), Großnondorf (Silber ohne Alterspunkte) und Moniholz (Bronze und Silber mit Alterspunkten).