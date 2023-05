Austropop und Clubbing in Bad Traunstein

Bei der Festschank der FF Bad Traunstein vom 18. bis 21. Mai wurde viel Unterhaltung geboten, und dementsprechend groß war der Andrang der Gäste, unter denen auch Bezirkskommandant Ewald Edelmaier, Abgeordnete i. R. Angela Fichtinger, Bürgermeister Roland Zimmer und Vizebürgermeister Wolfgang Kornberger waren. Die Organisation lag in den Händen von Kommandant Gerhard Huber, seinem Stellvertreter Philipp Fichtinger und Verwalter Philipp Kolm.

Der Feiertag begann mit einem Festgottesdienst und anschließendem Frühschoppen, musikalisch gestaltet von der Gemeindeblasmusikkapelle unter der Leitung der Kapellmeister Hannes Blauensteiner und Thomas Mayerhofer. Das geplante Bierkistenstapeln musste wetterbedingt leider abgesagt werden. Vom Nachmittag bis Mitternacht spielte die Band „SÖS“ viel großartigen Austropop – gemischt mit etlichen Rock-Hits – und schaffte es immer wieder, die Tanzfläche zu beleben.

Das Backdraft Clubbing mit zwei DJs am Freitag zog vor allem die Jugend an, während am Samstag „Sie & Ih“ für Stimmung sorgten. Am Sonntag fand das 7. Oldtimer-Treffen mit reger Beteiligung statt. Für die Kinder gab es einen Spielebus und eine Hüpfburg, und für den musikalischen Festausklang sorgten die „3/4 Musikanten“.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.