Zwettler Wehr räumt aus: Möbel zu verschenken

Mit der Modernisierung der Bezirksalarmzentrale im Zwettler Feuerwehrhaus (die NÖN hat berichtet) geht es allmählich voran. Man startet mit dem Ausräumen, daher gibt es jetzt auch ein paar Möbel zu haben.

„Nach Weihnachten kommt alles raus“, meint Bezirksfeuerwehrkommandant Ewald Edelmaier. Wobei sich die Gelegenheit zur Inventur bietet. Die Räumlichkeiten werden immerhin komplett saniert, und im Jänner will man die Grobarbeiten soweit abschließen. Neben der offensichtlichen neuen technischen Einrichtung — es wird auf ein neues Einsatzleit- und Kommunikationssystem umgebaut — werden auch Fußboden, Decke und Elektroinstallationen und die übrige Einrichtung erneuert.

Was die alte Einrichtung betrifft, findet man es schade, wenn man diese entsorgen müsste. „Die Einrichtung ist von einem Tischler angefertigt“, erzählt Edelmaier. Es handelt sich dabei um das große Alarmierungspult und einige Kästen. „Wenn es jemand brauchen kann, verschenken wir das also“, sagt der Kommandant. Man kann sich diesbezüglich per Mail an f lorian.zwettl@feuerwehr.gv.at melden.

Bis im kommenden Frühjahr soll die neue Alarmierungszentrale im Haus der Zwettler Feuerwehr fertig eingerichtet sein. „Es kommt natürlich darauf an, ob alles verfügbar ist“, erwähnt Edelmaier, Lieferschwierigkeiten sind ja in vielen Branchen zurzeit keine Seltenheit.

Die Kostenschätzung liegt bei rund 35.000 Euro. Ein Vorteil der Feuerwehr ist es, dass vieles von den Mitgliedern selbst gemacht werden kann. „Wir haben Spezialisten in vielen Bereichen“, sagt Edelmaier. Ansonsten wird man, wo möglich, mit Zwettler Firmen zusammenarbeiten. Mit dem neuen System wird der Großteil digital ablaufen. Dabei denkt man zudem daran, dass es auch wieder größere Einsätze im Bezirk geben kann, wo viele Wehren gleichzeitig alarmiert und koordiniert werden müssen.