Jagenbach Pkw stürzte über Steinmauer: Feuerwehrkran im Einsatz

Dieser Pkw wurde von der Feuerwehr Zwettl-Stadt aus seiner misslichen Lage befreit. Foto: FF Zwettl-Stadt

D ie Feuerwehr Zwettl Stadt musste am 4. Oktober zweimal in Einsatz gehen. Durch den Sturm wurde eine Birke entwurzelt und fiel auf die Kamptalstraße. Wenige Stunden später kam in Jagenbach ein Pkw ins Rollen und stürzte über eine Steinmauer.