Die Saison der Feuerwehrleistungsbewerbe wurde am vergangenen Wochenende mit den Landesbewerben in Traisen im Bezirk Lilienfeld abgeschlossen (Ergebnis siehe Infobox). Was die Bewerbe für die Teilnehmer bedeuten, durchleuchtete die NÖN.

Kommandant Walter Weber (43) von der Feuerwehr Großhaselbach gehört seit seinem 15. Lebensjahr zur Wettkampfgruppe. Diese ist seit vier Jahren bei den Bewerben in der Gruppe B (mit Alterspunkten) aktiv und mit zwei Siegen und einem dritten Platz im Abschnitt erfolgreich. Mit dem siebenten Platz beim Landesbewerb in Bronze qualifizierte sich diese Truppe für den heurigen „Fire-Cup“. „Das war unser bisher größter Erfolg“, meinte Walter Weber. In Traisen konnte mit 413,86 Punkten der neunte Platz beim Fire-Cup errungen werden. Ohne die fünf Fehlerpunkte wäre ein noch besserer Platz drinnen gewesen.

privat Karl Höfler gehört seit 1975 zur Großhaselbacher Wettkampfgruppe.

Die Freude in Webers Wettkampfgruppe ist groß. Sie ist zusammengeschweißt, seit 15 Jahren sind die Männer, die zwischen 30 und 62 Jahre alt sind, gemeinsam bei den Bewerben aktiv. Aber dabei geht es nicht nur um den Wettkampf, sondern viel mehr um den Zusammenhalt, die Freundschaft und das gegenseitige Vertrauen. „Die Mitglieder dieser Gruppe sind auch die, die bei Einsätzen immer wieder ihren Mann stehen und die Führungspositionen in der Wehr übernommen haben. Man nimmt sich einfach mehr Zeit für die Feuerwehr“, zeigt der Kommandant auf.

„Wir sind seit Jahren bei den Landesbewerben vertreten, das ist uns einfach wichtig. Einmal bin ich sogar mit einer Gipshand im Bronze-Bewerb angetreten“, erzählt Weber.

Dass die „alten Hasen“ durchaus eine Vorbildwirkung für die Jugend haben, unterstreicht Weber: „Derzeit ist in unserer Wehr eine Nachwuchsgruppe im Aufbau und diese nahm heuer erstmals beim Landesbewerb teil.“

Auf eine langjährige Wettkampferfahrung kann Karl Höfler verweisen. Seit 1975 fungiert er bei der Wettkampfgruppe Großhaselbach als Angriffstruppführer. „Während des Hausbaues hab ich einige Jahre pausiert, aber seit rund 15 Jahren bin ich wieder mit von der Partie“, erzählt Höfler.

Die Gruppe ist vor vier Jahren in die Gruppe B gewechselt und kann seither bei den Bewerben einige Alterspunkte verbuchen. „Früher war es so, dass die Alten beim Staffellauf pausiert haben, jetzt laufen die Alten und die Jungen schauen zu. Du musst ja auf die Alterspunkte schauen“, meint der bald 63-Jährige. Die körperliche Fitness sei auch eine Antriebsfeder, so Höfler, der sich mit Radeln und Laufen fit hält. Im Winter geht es für die Wettkampfgruppen-Mitglieder in den Turnsaal. „Einmal wöchentlich gibt es da ein Konditionstraining.“

Franz Laister ist 38 Jahre als Bewerter aktiv

Auf der anderen Seite bei den Bewerben steht Franz Laister von der Feuerwehr Langschlag. Er ist seit 1981 als Bewerter tätig. Rund 150 Bewerbe hat er mittlerweile „auf dem Buckel“, darunter einige Internationale und auch Bundesbewerbe, wie jene in Innsbruck, Kapfenberg, Wien oder Linz.

„In all diesen Jahren haben mein Team und ich immer die richtigen Entscheidungen getroffen, auch wenn das manche Teilnehmer nicht so ganz hinnehmen wollten. Wenn es Debatten gibt, dann immer nur mit jenen Teams, die eine gute Zeit haben“, erklärt Laister.

Er kennt natürlich auch die Seite der Wettkampfteilnehmer genau. Vor 40 Jahren nahm er erstmals mit einer Wettkampfgruppe der Feuerwehr Langschlag beim Landesbewerb in Korneuburg teil.

„Diese Gruppen sind der Kern einer Wehr, da geht es nicht nur um Sekunden, sie stehen Tag und Nacht für die Allgemeinheit bereit“, weiß der Bewerter, der auf seine „Männer“ von der Wettkampfgruppe Langschlag 2 (ohne Alterspunkte), die zwischen 18 und 26 Jahre alt sind, stolz ist. Diese Truppe brachte es mit 407,12 Punkten in Traisen auf den 15. Platz. Das beste Ergebnis für den Bezirk Zwettl lieferte die Gruppe aus Etzen. Mit 421,66 Punkten gelangte sie beim Fire-Cup auf Platz fünf.

Alle Fotos und Berichte zu den Landesfeuerwehrleistungsbewerben 2019 findet ihr auch im Sonder-Ressort auf NÖN.at!