Insgesamt gab es in dieser Nacht 13 Alarmierungen über die Landeswarnzentrale. So ging die Feuerwehr Zwettl-Stadt am 23. Februar kurz vor 21.30 Uhr in Einsatz. Ein Baum blockierte die Landesstraße von Zwettl in Richtung Reichers. Nach der Absicherung der Einsatzstelle wurde der umgestürzte Baum zerkleinert und die Fahrbahn wieder frei gemacht. Bereits um 21.55 Uhr waren alle Arbeiten beendet und die Einsatzkräfte konnten wieder ins Feuerwehrhaus Zwettl einrücken.