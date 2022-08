Feuerwerk nach Wuzzlerturnier beim Sommerfest

Werbung

Am Samstagabend brachten bereits die Party Hirschen die Halle zum Beben. Am Sonntagvormittag folgte der Frühschoppen mit der Musikkapelle Langschlag . Am Nachmittag gab es das beliebte Riesenwuzzlerturnier, das bis zur letzten Minute für Spannung sorgte. Schließlich konnte die Feuerwehr Mitterschlag in der Verlängerung den Sieg holen und die Feuerwehr Liebenau auf Platz zwei verweisen. Den dritten Platz holte die Gruppe Wild Haugs. Die Preise wurden von Gewerbebetrieben und Privatpersonen gespendet. Am Abend spielten dann noch die Elchos auf. Als Highlight gab es zum Abschluss ein Feuerwerk.

