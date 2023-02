FF Lembach Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum erhältlich

Markus Reiter, Friedrich Wagner, Werner Gundacker, Benjamin Haunschmied, Florian Weichselbaum und Johann Auer bei der Präsentation der Festschrift anlässlich „100 Jahre FF Lembach“. Foto: privat

I n diesem Jahr begeht die Freiwillige Feuerwehr Lembach ihr 100-jähriges Gründungsjubiläum. Auf fast 70 Seiten wurde in einer Festschrift zusammengefasst, was sich in Archiven finden ließ.