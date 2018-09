Ein großer Tag für die Freiwillige Feuerwehr Limbach: Nicht nur das neue HLF1-W konnte am Sonntag gesegnet werden, auch das neu sanierte und erweiterte Feuerwehrhaus wurde von Feuerwehrkurat P. Daniel Gärtner gesegnet. Außerdem feierte die Wehr ihr 140-jähriges Bestandsjubiläum.

Gärtner betonte in der Festmesse, dass die Feuerwehr Dienst am Nächsten verrichte und dass sie ihrem Glauben auch Taten folgen lasse, so wie es die Heilige Schrift oft verlange. Kommandant Erwin Hofbauer freute es, viele Gäste begrüßen zu dürfen. „Wir hatten bereits im Vorjahr unser 140-jähriges Gründungsjubiläum, denn unsere Feuerwehr wurde 1877 gegründet. Aber wir feiern es erst heute gemeinsam mit dem neu rennovierten und erweiterten Feuerwehrhaus und dem neuen Einsatzfahrzeug“, betonte der Feuerwehrchef.

Über 4.500 freiwillige Arbeitsstunden geleistet

Bezüglich der Erweiterung und Sanierung des Feuerwehrhauses, die bereits 2014 startete, dankte er vor allem Franz Edelmaier und Klaus Decker, die den Grund für die Erweiterung zur Verfügung stellten. Das ehemalige Kühlhaus musste dafür weggerissen werden. Insgesamt steckten die Feuerwehrmitglieder über 4.000 freiwillige Arbeitsstunden in Sanierung und Neubau. Weitere 500 Stunden leisteten Helfer, die nicht bei der Feuerwehr sind.

Bei der Jahreshauptversammlung 2016 beschloss die Mannschaft, das 30 Jahre alte Allrad-Kleinlöschfahrzeug durch ein neues Einsatzfahrzeug auszutauschen. „Das alles war nur durch die großzügige Unterstützung der Gemeinde und des Landes möglich“, dankte der Kommandant auch den Geldgebern. Er freute sich, beim Festakt gleich sechs junge Feuerwehrmitglieder angeloben zu dürfen.

Bürgermeister Johann Hölzl betonte, dass nach 30 Jahren beim Einsatzfahrzeug die Zeit auch Spuren hinterlassen hat und dass die Anforderungen an eine Feuerwehr heute weitaus anders seien als damals.

„Die Feuerwehr muss auch für die diversen Einsätze gut ausgerüstet sein. Er betonte, dass das Haus rein an Materialkosten 210.000 Euro erforderte. 30.000 Euro trug die Wehr selbst, der Rest wurde von der Marktgemeinde Schweiggers und dem Land beigesteuert. Auch für das 226.000 Euro teure neue HLF1-W förderte die Gemeinde über 85.000 Euro und das Land 55.000 Euro plus einer Mehrwertssteuer-Rückvergütung von fast 12.000 Euro. Das i-Tüpfelchen würde aber die Angelobung von gleich sechs neuen FF-Mitgliedern darstellen, denn dies sein ein Zeichen für die Zukunft und für eine lebendige Wehr.

„Feuerwehr Limbach ist gut aufgestellt“

Bezirkshauptmann Michael Widermann gratulierte ebenfalls zu den frisch Angelobten — sechs neue FF-Mitglieder auf einmal würden eine absolute Seltenheit darstellen. Die Investitionen seien wichtiger als irgendwelche Bankzinsen. Eine gut ausgerüstete und schlagkräftige Wehr, die im Katastrophenfall da ist und manchesmal sogar Leben retten kann, ist wertvoll.

Feuerwehr-Viertelskommandant Erich Dangl erinnerte an die Gründungszeit der Feuerwehr, „wo man noch von Pferden gezogene Spritzenwagen hatte“ und wie sich die Technik im Lauf der Zeit verändert hätte. Mit 42 Mitgliedern und davon 37 Aktiven sei man gut aufgestellt. Landtagsabgeordnete Margit Göll betonte, dass das Haus ein Schritt für eine positive Zukunft darstelle und dankte der Gemeinde Schweiggers, dass sie ihre Feuerwehren so stark unterstützt, denn auch das sei keine Selbstverständlichkeit. Weiters hob sie die vielen Aufgaben und die einhergehende Verantwortung der Feuerwehren hervor und zeigte sich dankbar, dass diese übernommen wird.