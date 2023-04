Schnapsen um 400 köstliche Zankerl und 150 Blunzen

Die Freiwillige Feuerwehr Thaua veranstaltete ihr traditionelles Zankerl- und Blunzenschnapsen in den Räumlichkeiten des FF Hauses. Die Mitglieder der Feuerwehr Thaua bereiteten im Vorfeld alles optimal vor: 400 Stück schmackhafte Zankerl und 150 Stück Blunzenstangen standen für die Gewinner zur Verfügung. Über 1000 Teilnehmerkarten konnten an den beiden Veranstaltungstagen verkauft werden. An beiden Tagen herrschte Hochbetrieb und die Mitglieder der Feuerwehr Thaua hatten alle Hände voll zu tun, den Wünschen der Besuchern nach zukommen. Bezirkskommandant Ewald Edelmaier, Nationalrat Alois Kainz und Bürgermeister Jürgen Koppensteiner versuchten ebenfalls ihr Glück, um ein deftiges Zankerl für die nächste Jause zu gewinnen. Zahlreiche Feuerwehr-Abordnungen Echsenbach, Allentsteig, Stögersbach, Schwarzenau, Scheideldorf, Weinpolz, Bernschlag, Merkenbrechts, Germanns und Kl. Reichenbach, sowie Obfrauen und Obmänner ansässiger Vereine konnte man an den Veranstaltungstagen auch unter den Besuchern entdecken.

Ganz besonders gerne wurden die Schmankerln von den Gästen, das warme Geselchte am Samstag und der Sauroller am Sonntag angeboten, gekostet und bestellt. Der Räucherofen stand vor dem Feuerwehr-Haus und war ein richtiger Hingucker. Die Mannen der Feuerwehr Thaua waren überwältigt ob der großen Besucherschar. Der Erlös wird für die kommende Anschaffung des neuen Feuerwehr-Fahrzeug Verwendung finden.

